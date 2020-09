Za vrati covid oddelkov – kako je biti zdravnik, sestra v prvih bojnih vrstah?

Ubogi zdravniki in sestre, bili so kot astronavti, oblečeni, zaščiteni, v tem pa morali delati, pravi bolnica, ki je zaradi covida-19 morala kar nekaj časa preživeti v bolnišnici. Hvaležna je tistim, ki so ji pomagali, da je preživela, ob tem pa tvegali, da bi se tudi sami okužili. Kdo so zdravniki, sestre, ki pomagajo bolnikom s covidom-19, jih je strah zase in za svoje bližnje, kaj so doživljali v prvih dneh dela z okuženimi, takrat ko o novem koronavirusu še nismo vedeli veliko?

