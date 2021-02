Za vstop v državo brez karantene ali negativnega testa manj izjem

Po odloku še vedno velja, da se vse osebe, ki ne sodijo med nobeno od izjem, ob vstopu napoti v desetdnevno karanteno na domu, razen če predložijo negativni izvid PCR ali hitrega antigenskega testa na okužbo z novim koronavirusom, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Po novem tako to velja tudi za štiri izjeme, ki so do zdaj veljale. Tudi zanje zdaj vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega testa namreč ne bo več možen. Zanje se tako zahteva predložitev negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od odvzema brisa.

Poleg tega mora biti test opravljenpo metodi PCRv državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se lahko opravi tudi s hitrim antigenskim testom v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.