Za vstop v državo odslej zadošča tudi negativni hitri test

Za vstop v Slovenijo je od danes poleg negativnega testa PCR spet veljaven tudi hitri test, ki ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Za osebe, ki so prebolele covid-19, in cepljene osebe ni sprememb in lahko v državo vstopijo brez napotitve v karanteno.

Hitri test je ustrezen, če je opravljen v državah članicah EU, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali ZDA, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji, in je naveden na seznamu hitrih testov EU. PCR test pa je ustrezen, če je opravljen v državah članicah EU, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali ZDA, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji. Vlada je spremenila tudi pogoje za prihod z območja, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu. Oseba, ki prihaja s takšnega območja, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predloži dokazilo, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu. Novost je, da mora oseba dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Slovenije do vrnitve vanjo, če je to obdobje krajše od pet dni. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na rdečem oziroma temno rdečem seznamu.