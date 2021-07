Za zaščito pred različico delta potrebna dva odmerka cepiva

"Prve ugotovitve kažejo, da sta oba odmerka cepiv proti covidu (...) potrebna za ustrezno zaščito pred različico delta," sta v sporočilu za javnost zapisala Evropska agencija za zdravila (Ema) in Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC). "Upoštevanje priporočenega postopka cepljenja je ključnega pomena za najvišjo raven zaščite," so dodali.

Poudarili so, da se različica delta "hitro širi po Evropi in bi lahko resno ogrozila napore za nadzor nad pandemijo". Dodali so, da je delta, ki so jo najprej odkrili v Indiji, od 40 do 60 odstotkov bolj nalezljiva od različice alfa, ki so jo najprej odkrili v Veliki Britaniji. Poleg tega bi lahko bila delta povezana z večjim tveganjem za hospitalizacijo, so zapisali.