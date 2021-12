Za zdravljenje covida-19 že 548 milijonov evrov: plačila bi povzročila 'nesorazmerne posledice'

Pri predlogu o participaciji necepljenih proti covidu-19 v primeru njihove hospitalizacije se poraja moralno-etična dilema, ki lahko pod vprašaj postavi prostovoljno udeležbo posameznikov v vseh preventivnih javnozdravstvenih programih, so prepričani na ministrstvu. Kot dodajajo, bi se do predloga sicer v prvi vrsti morala opredeliti Komisija za medicinsko etiko. Ob tem poudarjajo, da sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji temelji na načelih solidarnosti, neprofitnosti in socialne pravičnosti.

Vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović je ta teden za več medijev poudarila, da "so nekateri k epidemiji pristopili odgovorno in se cepili, drugi pa ne". Po njeni oceni bi bila participacija za hospitalizacijo necepljenega pravična rešitev. Po drugi strani pa bi bila uvedba obveznega cepljenja po njenem mnenju "korak stran od tega, da bi ljudje končno razumeli pomen cepljenja".

Izjava je v javnosti sprožila burne odzive. Številni pravniki so ocenili, da za uvedbo participacije za zdravljenje necepljenih bolnikov ni zakonske podlage.

V stranki Dobra Država so pozvali k umiku Beovićeve kot vodje posvetovalne skupine in k odstopu z mesta predsednice zdravniške zbornice. Kot so zapisali, so sami podporniki cepljenja, a da v tem trenutku potrebujemo dvig zaupanja v javni zdravstveni sistem, ne pa "zaostrene, agresivne komunikacije, ki temelji na kaznovanju določenega dela državljanov."