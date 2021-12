Začelo se je cepljenje otrok, mlajših od enajst let

Po ponedeljkovih napovedih pediatra Denisa Baša , naj bi se danes začelo cepljenje otrok, starih med pet in enajst let. Na cepilna mesta naj bi danes prišlo tudi cepivo, prilagojeno otrokom. Gre za manjše in manj koncentrirane odmerke, v eni viali cepiva pa je na voljo deset odmerkov.

Pediatrična stroka cepljenje proti covidu-19 posebej priporoča otrokom s kroničnimi boleznimi in tistim, ki so v stiku z osebami s tveganjem za hujši potek bolezni in jih ni mogoče učinkovito zaščititi s cepljenjem.

Kot še poudarjajo pediatri, je cepljenje smiselno in varno tudi za ostale otroke, saj učinkovito preprečuje okužbo in zmanjšuje možnost hujšega poteka bolezni in zapletov.