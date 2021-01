Začelo se je preventivno testiranje učiteljev otrok s posebnimi potrebami

V šole se v torek, po skoraj treh mesecih učenja na daljavo, vračajo učenci s posebnimi potrebami. Pred vrnitvijo na delovna mesta zato danes v zdravstvenih domovih poteka preventivno testiranje njihovih učiteljev in zaposlenih. Stroka opozarja, da bo s hitrimi testi vrnitev te ranljive skupine otrok varnejša. Ob ugodni epidemiološki sliki bi vrtce in OŠ za učence prve triade lahko odprli že 11. januarja, pred vrnitvijo v razrede pa naj bi testirali tudi ostale učitelje in vzgojitelje.

Testiranje za zaposlene v vzgoji in izobraževanju poteka v zdravstvenih domovih po državi, kjer se danes začenja tudi široko prostovoljno splošno testiranje na novi koronavirus s hitrimi testi. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne je v nedeljo pojasnila, da "ko bo padla odločitev, da se odprejo tudi ostale šole, bodo taka testiranja v zdravstvenih domovih izvajali tudi za ostale zaposlene v vzgoji in izobraževanju". Kot je pojasnila ravnateljica Centra IrisKatjuša Koprivnikar,testiranje sicer ni obvezno, a je v isti sapi zaposlene opozorila, da je priporočljivo. "Prav prvi dnevi so tisti, ki so najbolj kritični, da že s prvim dnem ne vnesemo potencialnih okužb v naše zavode," je dejala. Otroci s posebnimi potrebami Za približno 5000 šolarjev bo prvih nekaj dni potrebno ponovno uvajanje, ki pri otrocih s posebnimi potrebami traja nekoliko dlje časa kot pri ostalih. Kljub temu starši verjamejo, da bo šolsko okolje za te otroke prineslo samo dobre stvari. Prav tako je, ker gre majhno skupino otrok, po ocenah stroke njihova vrnitev v razrede manj tvegana za morebitno širitev okužb, po drugi strani pa ti šolarji tudi najbolj potrebujejo strokovno pomoč. Programi za otroke s posebnimi potrebami se sicer morajo začeti izvajati v skladu z odločbo ustavnega sodišča, ki je kot skrajni rok za to sicer določilo 4. januar. PREBERI ŠE Po državi steklo splošno hitro testiranje Vrnitev v vrtce in šole za ostale otroke morda že 11. januarja Kot je na četrtkovi novinarski konferenci povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, pa je 11. januar eden od mogočih datumov za vrnitev otrok v vrtce ter učencev prvega triletja osnovne šole nazaj v šolske klopi. Vračanje drugih učencev bo potekalo glede na epidemiološko sliko, pri čemer bo pomembna informacija o poteku in posledicah vračanja učencev s posebnimi potrebami. Že v drugi polovici prihodnjega tedna bi lahko prvi triadi sledili tudi četrti in peti razredi. Med prvimi pa naj bi se v šolske klopi vrnili tudi dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Ob morebitni vrnitvi prihodnji ponedeljek pa tudi ostale učitelje čaka enak protokol. "Pričakuje se, da se učitelji testirajo tik pred samo vrnitvijo nazaj v prostore šol. In seveda tudi vzgojitelji vrtcev," še dodaja Kustečeva. Glede testiranja bo pripravljen tudi protokol.