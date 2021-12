Začenjajo se Cepilni dnevi, Poklukar po poživitveni odmerek

V prihodnjih petih dneh bo 62 cepilnih centrov po državi delalo s podaljšanim delovnim času od 8. do 20. ure, v vsaki statistični enoti pa bo na eni lokaciji potekalo nočno cepljenje, in sicer od 20. ure zvečer do 8. ure zjutraj. Okrepljena bo prisotnost mobilnih enot na terenu, pri organizaciji, ponekod pa tudi pri prevozu občanov do cepilnih mest, bodo pomagali v vrstah Civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije.

Nočni cepilni centri bodo v goriški, izolski, brežiški in celjski splošni bolnišnici, v zdravstvenih domovih (ZD) Sežana, Postojna, Novo mesto, Slovenj Gradec, Murska Sobota in Maribor, pa tudi v obeh univerzitetnih kliničnih centrih in Kliniki Golnik. V zasavski regiji bodo cepili vsako noč na drugi lokaciji.

O točnih lokacijah tudi obratovanja mobilnih enot naj se občani pozanimajo v lokalnem okolju, seznam cepilnih mest pa je dostopen tudi na spletni strani cepimose.si.