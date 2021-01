Začetek cepljenja izven DSO-jev, prispeli naj bi prvi odmerki cepiva Moderne

Najprej bodo cepili izključno tiste, ki sodijo v prednostno skupino, ki so se prijavili pri osebnem zdravniku in jih je ta tudi pozval na cepljenje.

Kot je konec minulega tedna sporočil premier Janez Janša, ki začasno opravlja tudi funkcijo ministra za zdravje, je projekt cepljenja v celoti prevzel NIJZ. Ta sicer tudi opravlja vsa cepljenja, logistiko in zagotavlja hladilniške kapacitete.

Natančen logističen načrt cepljenja, ki ga bosta Janša in prvi mož NIJZMilan Krek predstavila danes, pa bi lahko upošteval tudi epidemiološko situacijo po posameznih statističnih regijah in na določenih območjih predvidel prednostno cepljenje.

Ministrstvo za zdravje je izvajalce zdravstvene dejavnosti sicer že pred časom pozvalo, da k cepljenju povabijo svoje bolnike, starejše od 80 let, in pripravijo sezname za cepljenje v zdravstvenih domovih.

Za danes je tako napovedan začetek cepljenja v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču. Najprej bodo cepili izključno tiste, ki sodijo v prednostno skupino, ki so se prijavili pri osebnem zdravniku in jih je ta tudi pozval na cepljenje, so sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana.

Po zadnjih napovedih ministrstva za zdravje naj bi bilo za cepljenje najstarejših zunaj domov za starejše v tem tednu namenjenih od 10.000 do 12.000 odmerkov cepiva, podrobnejše informacije o tem pa je pričakovati danes.