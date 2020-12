Začetek cepljenja. Kaj pa Trump in Biden?

Po tem, ko so ameriški regulatorji pred dnevipotrdili izredno uporabo cepiva ameriško-nemške naveze, družb Pfizer in BioNTech, se bo v ZDA začelo cepljenje s prvimi odmerki cepiva – teh je 2,9 milijona. Med prvimi naj bi ga prejel odhajajoči predsednik Donald Trump, ki pa to zanika, vrstijo se tudi pozivi k javnemu cepljenju novega predsednika, da bi povečal zaupanje v cepivo.

icon-expand Pfizerjevo cepivo, ki se je med testiranji izkazalo s 95-odstotno učinkovitostjo, je poleg ZDA doslej odobrilo še pet držav, in sicer Velika Britanija, Bahrajn, Kanada, Savdska Arabija in Mehika. 2,9 milijona odmerkov cepiva Pfizer-BioNTech so konec tedna začeli razpošiljati po zveznih državah. ZDA so sicer med državami, ki jih je novi koronavirus prizadel najhuje, število umrlih s covidom-19 se približuje 300.000, okužilo se je več kot 16 milijonov ljudi, število dnevnih okužb pa se spet hitro povečuje. Bolnišnice naj bi prve odmerke prejele najkasneje do srede, saj je razpošiljanje cepiva velik logistični zalogaj – tudi zato, ker so odmerki shranjeni v zabojih s suhim ledom, ki ohranja temperaturo pri minus 70 stopinjah Celzija. Bloomberg sicer poroča, da naj bi med prvimi cepili odhajajočega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, v roku desetih dni pa tudi vse ključne člane njegove administracije. Trump je to sicer zanikal in dejal, da bodo "zaposleni v Beli hiši cepivo prejeli kasneje, razen če bo nujno potrebno". Novi predsednik ZDA Joe Biden pa naj bi se cepil, ko mu bo tako svetoval prvi epidemiolog v državi Anthony Fauci. Nekdanji svetovalec Bele hiše za področje zdravstva Jonathan Reinerje sicer konec tedna za CNN ocenil, da bi se morala Biden in bodoča podpredsednica Kamala Harris cepiti že danes, in to javno, saj bi s tem povečala zaupanje javnosti v cepivo. Zaupanje, ki sta ga med kampanjo precej pomagala zamajati kar sama, potem ko je Harrisova na soočenju podpredsedniških kandidatov namignila, da se ne bi cepila s "Trumpovim cepivom", čeprav Donald Trump z izdelavo seveda ni imel veliko – razen tega, da je njegova administracija razvijalcem cepiv namenila veliko finančno injekcijo, s katero je pospešila razvoj in izdelavo cepiva. V skladu z izrednim dovoljenjem bodo sicer v ZDA cepili starejše od 16 let, odsvetujejo pa cepljenje oseb, ki imajo zgodovino hudih alergičnih reakcij. icon-expand Nemčija se pripravlja na zapiranje države. FOTO: AP Evropa med sproščanjem in zaostrovanjem ukrepov Evropa medtem vstopa v še en teden, ki bo poln poskusov ustavljanja širjenja virusa. Države so na različnih stopnjah drugega vala izbruha novega koronavirusa. Vzpodbudni podatki prihajajo iz Italije, kjer so lahko zaradi boljše epidemiološke slike vrata spet odprle nekatere restavracije in bari. V državi sicer nimajo več rdečih območij. Lombardija na severu in Kalabrija na jugu sta zdaj rumeni, Abruci pa oranžni. Na sproščanje se pripravljajo tudi v Avstriji, kjer jih čakajo nekoliko zrahljani ukrepi za praznike. Drugače pa je v Nemčiji, kjer bodo v sredo ustavili javno življenje, da bi "ustavili eksponentno rast okužb", zapora pa naj bi trajala do 10. januarja. Z zaostrenimi razmerami se sooča tudi Švedska, kjer v ospredje stopajo težave s pomanjkanjem osebja na intenzivnih oddelkih bolnišnic, ki so marsikje natrpani do zadnjega kotička. icon-expand V Avstriji razočaranje nad slabo udeležbo na množičnem testiranju Za našimi severnimi sosedi je medtem tudi množično testiranje, ki pa je pustilo veliko odprtih vprašanj. Obrambna ministrica Klaudia Tanner je že napovedala ponovitev projekta, ki se ga je prvič udeležilo okoli dva milijona ljudi, odkrili so okoli 4.000 okuženih. A v oči bode slaba udeležba v nekaterih delih države, v prestolnici Dunaj je bila le okoli 13-odstotna, zato se je že razplamtela debata o smiselnosti takšnih testiranj, če udeležba ni dovolj visoka. Pristojni naj bi zato pred drugim valom testiranja razmišljali tako o tem, da ljudi privabijo z nagradami v višini okoli 50 evrov - ali pa s kaznimi. icon-expand Koronavirus pasica november