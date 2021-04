Začetek samotestiranja v petek, prvi bodo na vrsti dijaki

Državni sekretar na ministrstvu za zdravjeFranc Vindišar je na torkovi novinarski konferenci predstavil potek samotestiranja v osnovnih in srednjih šolah. Kot je pojasnil, je namen testiranja vzpostaviti varno okolje v šolah za učence, dijake in zaposlene. S tem želijo zagotoviti pravočasno identifikacijo vseh okuženih in preprečiti širjenje virusa. Po besedah Vindišarja so študije pokazale, da redno testiranje zmanjšuje število okužb za polovico.

Prednosti testa so, da gre za povsem enostaven postopek, učenec oziroma dijak si sam vnese paličico v začetni del nosne votline, približno 2 do 2,5 centimetra globoko. Test lahko dijak večkrat ponovi, rezultat testa pa pridobimo v roku 15 minut.

Vindišar je ponovil, da je testiranje prostovoljno in brezplačno. Testiranja se udeležijo le zdravi učenci brez znakov okužbe dihal. Testiranje bo potekalo enkrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih ob začetku pouka v učilnicah. Kot je dodal, so na ministrstvu razpravljali o tem, kje naj poteka testiranje, na koncu pa so ocenili, da lahko najboljšo verodostojnost podatkov zagotovijo le v šolah, prav tako so se tudi opirali na pozitivne izkušnje iz tujine.

Prvič bo sicer samotestiranje izvedeno v petek v srednjih šolah v sodelovanju z zdravstvenim osebjem. Učenci 3. triade osnovnih šol se bodo začeli samotestirati predvidoma po prvomajskim počitnicah.