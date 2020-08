Začetek šole tik pred vrati, kako bo šolanje potekalo, še ni znano

Kako se bo odločilo ministrstvo bo znano po srečanju ravnateljev osnovnih in srednjih šol ter vrtcev z ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec .

Na ministrstvu so pripravili štiri modele možnega poteka pouka v jeseni. Skrajna sta, da vsi šolarji pridejo v šolo brez omejitev oz. da so vse šole zaradi izjemno slabe epidemiološke slike popolnoma zaprte. Predvidena pa sta še dva vmesna modela, in sicer kombinacija pouka v razredu in na daljavo, kot smo ji bili priča maja in junija. Po enem modelu bi imeli učenci od 1. do 5. razreda pouk v šoli, preostali na daljavo. Drugi model pa predvideva, da je lahko nekaj učencev tudi predmetne stopnje v šoli, drugi pa na daljavo.

Predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva SlovenijeGregor Pečan je zaSTA pojasnil, da si ravnatelji in starši ne želijo, da bi se pouk začel z zamikom, ampak 1. septembra, in da bi ga vsi obiskovali v šolah. Ob tem je dejal, da evropska priporočila mladih ne opredeljujejo kot rizično skupino in ugotavljajo, da v šolah in vrtcih ni bilo nobenih žarišč epidemije novega koronavirusa.

Ob tem je opozoril še na po mnenju ravnateljev neživljenjske omejevalne ukrepe, ki jih je že preteklo šolsko leto oblikoval NIJZ."Če ne bodo priporočila NIJZ temeljito spremenjena, bodo ukrepi popolnoma neuporabni, saj je težko vzdrževati določeno razdaljo med učenci, prepoloviti oddelke in drugo," je izpostavil.

Tudi v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije upajo, da bo zdravstvena slika taka, da bo v šolo lahko šli vsi otroci brez omejitev. "Pričakujemo, da bosta zdravstvena in pedagoška stroka skupaj našli primerne ukrepe, ki bodo zagotovili čim bolj nemoten pouk vsem učencem ob sprejemljivem tveganju okužbe oziroma možnosti nadzorovanja širjenja epidemije," je za STApovedal predsednik zveze Anton Meden.

V zvezi prav tako pričakujejo, da bodo pristojni stanje tudi skrbno spremljali in pravočasno zamejili okužbo z začasnim izoliranjem posameznih skupin, da najbolj drastični ukrepi ne bodo potrebni. "Če bi se zgodilo, da nekateri učenci, ki so premajhni, da bi lahko bili sami doma, zaradi preprečevanja okužbe ne bi smeli iti v šolo, je treba, ne glede na število takih učencev, najti sistemsko rešitev za njihovo varstvo in tudi pouk," poudarja Meden. Ob tem je opozoril, da pouk na daljavo za starše ni vzdržen, predvsem za starše manjših otrok. Zato v zvezi opozarjajo, da se bremena varstva otrok in njihovega pouka ne sme samoumevno preložiti na starše, je še pripomnil Meden.