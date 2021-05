Začetek splošne mature: kakšen bo protokol v primeru karanten in okužb?

Dijaki, ki so v karanteni zaradi rizičnega stika, lahko z negativnim PCR-testom opravljajo maturitetni izpit. Test je treba opraviti 24 ur pred pisanjem izpita, ob pristopu k maturitetnemu izpitu pa ga predložijo pristojnim. Po opravljanju izpita dijak karanteno nadaljuje do izteka. Če je v tem času predvidenih več maturitetnih izpitov, mora dijak pred vsakim izpitom opraviti testiranje.

Poklicna matura in osrednji del splošne mature se bo začel v soboto, 29. maja, s pisnim izpitom iz angleščine. Na spomladanski rok splošne in poklicne mature so skupaj prijavljeni 17.803 dijaki, od tega na splošno maturo 7.180 dijakov, 10.623 pa na poklicno maturo.

Dijaki z negativnim testom bodo maturo opravljali ločeno od ostalih dijakov, v šolah pa se morajo dogovoriti, kateri učitelji bodo nadzorovali omenjene kandidate. Šole jim bodo morale zagotoviti tudi ločene vhode in poti za dostop do učilnic.

Ministrica za izobraževanje dr. Simona Kustec je ob koncu prvomajskih počitnic nagovorila šolarje in jim zaželela uspešen zaključek tega nenavadnega šolskega leta. "Vse dobro želim tudi maturantom, jutri je vaš prvi veliki dan–pisanje eseja v materinščini," je dejala.

Maturante je sicer vlada v prenovljeni strategiji uvrstila med prednostne skupine, da ne bi bili zaradi možnosti okužbe z novim koronavirusom še dodatno pod stresom in da bi se lahko v miru pripravljali na zrelostni izpit. Interesa med maturanti je bilo relativno malo, NIJZ je prejel naročilo za 2625 odmerkov. Vse polnoletne maturante so cepili s cepivom AstraZenece, mlajše od 18 let pa s cepivom proizvajalcev Pfizer in BioNTech.