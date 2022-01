Zadnje intenzivne priprave pred začetkom cepilne akcije. Epidemiologi pozivajo k udeležbi

Tokratne dneve cepljenja bo danes predstavila vodja koordinacije in organizacije Cepilnega centra ZD Ljubljana Simona Repar Bornšek . Izjavo bomo spremljali ob 11.30.

Vodstva zdravstvenih zavodov zaradi hitrega širjenja nove različice virusa omikrona k cepljenju pozivajo vse necepljene prebivalce ter tudi tiste, ki potrebujejo poživitveni odmerek. Nova cepilna akcija pod sloganom "Stopimo skupaj! Varno in zdravo naprej" bo potekala od 13. do 15. januarja, med dnevi cepljenja pa se bo mogoče cepiti od 8. ure zjutraj do 20. ure zvečer.

Epidemiologi pozivajo slovensko javnost k udeležbi na dnevih cepljenja, da bi dosegli večjo precepljenost prebivalstva proti covidu-19 in s tem lažje prenesli pritisk koronavirusne različice omikron. Vsak odmerek cepiva je pomemben, še posebej ključni pa je poživitveni, je včeraj dejal predstojnik mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Zoran Simonovič .

Da je odločitev za cepljenje odvisna od odločitve vsakega posameznika, je pred začetkom cepilnih dni dejal zdravstveni minister Janez Poklukar ter zagotovil, da bo naredil vse, kar je v moči zdravstva, da cepljenje približajo vsakemu in da vsakemu omogočijo čim bolj enostaven dostop do cepljenja. Ob tem je dodal, da je omikron v dobrih 14 dneh praktično izpodrinil prej prevladujočo različico delta.

Da bi se z omikronom v naslednjih dveh tednih lahko okužila več kot polovica Evropejcev, pa so včeraj poudarili v Svetovni zdravstveni organizaciji. Strmega porasta okužb namreč ne beležimo le v Sloveniji, temveč omikron postaja prevladujoča različica tudi v celotni zahodni Evropi. Direktor WHO Hans Kluge je ob tem dodal, da se različica hitro širi tudi na Balkan.

Dodatne termine cepljenja bodo v času dni cepljenja zagotavljale številne zdravstvene ustanove, od cepilnih centrov in covidnih bolnišnic do zdravstvenih domov. V tem času se ne bo treba naročati na cepljenje. Urnike in termine preverite na spletnih straneh zdravstvenih ustanov.

V Kopru bosta dneve cepljenja izvajala Zdravstveni dom Koper in zdravstveni zavod Cor Medico, v Novi Gorici pa Zdravstveni dom Nova Gorica. Kljub številnim okužbam in karanten med zaposlenimi bodo za cepljenje nenaročenih v četrtek in petek poskrbeli tudi v Zdravstvenem domu Ajdovščina, cepiti pa se bo mogoče tudi po ostalih večjih občinskih središčih.