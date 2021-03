Zadnji dan za oddajo vlog po protikoronskih zakonih

Do mesečnega temeljnega dohodka so upravičeni samozaposleni, kmetje in družbeniki, ki ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. V skladu z veljavno zakonodajo lahko zaprosijo za pomoč za mesece januar, februar in marec.

Če ti upravičenci zaradi odrejene karantene ali varstva otrok ne morejo opravljati dejavnosti, pa lahko na finančno upravo vložijo vlogo za delno povračilo izgubljenega dohodka.

Na Fursu prav tako sprejemajo vloge za odlog oziroma obročno plačilo davčnih obveznosti. Te lahko vložijo pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so zaradi epidemije covida-19 izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov.

Skrbijo tudi za izplačila delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, ki ga je novembra lani uveljavil šesti protikoronski zakon, kot tudi za povračila kriznega dodatka za zaposlene, ki delajo in imajo plačo do dvakratnika minimalne plače po sedmem protikoronskem zakonu.

Za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov lahko zaprosijo pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. septembra 2020 in z vsaj enim zaposlenim, prav tako pa tudi samozaposleni in družbeniki. Pogoj sta ocena upada prihodkov za najmanj 30 odstotkov ter poslovanje z izgubo. Trenutno na Fursu sprejemajo vloge za prve tri mesece letošnjega leta.

Vse izjave je treba vložiti elektronsko prek Fursovega informacijskega sistema eDavki.

Vsi ti ukrepi se z marcem iztekajo, vlada pa jih je medtem večinoma podaljšala do konca junija. Izjema je povračilo kriznega dodatka za zaposlene, ki je bil enkratni ukrep.