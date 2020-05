Do zdaj odobrenih za 18,6 milijona evrov izplačil dodatkov

Za dodatke k plačam, do katerih so zaposleni upravičeni za delo v času epidemije, je predvideno povračilo iz državnega proračuna, a morajo javni zavodi najprej resornim ministrstvom poslati zahtevke. Ministrstvo za zdravje je samo na podlagi zahtevkov, ki so pred tednom dni že bili na ministrstvu, odobrilo za 18,6 milijona evrov izplačil.

Zahtevki pa na ministrstvo še prihajajo. Kot so pojasnili na ministrstvu za zdravje, so do 13. maja prejeli zahtevke 27 od skupno 32 zavodov za izplačilo obeh dodatkov za marec ter zahtevke 21 zavodov za izplačilo dodatkov za april.

Med prispelimi do 11. maja, ki so bili do konca prejšnjega tedna tudi že odobreni, je bilo za 1,3 milijona evrov zahtevkov za dodatek po interventnem zakonu za marec ter za 255.000 evrov zahtevkov za omenjeni dodatek za april. Vrednost zahtevkov za dodatek po kolektivni pogodbi za javni sektor za marec je znašala 10,7 milijona evrov, za april 6,5 milijona evrov.

Ministrstvo za zdravje je sicer kot rok za oddajo zahtevkov za izplačilo dodatkov za marec in april javnim zavodom določilo 20. maj.

Odgovornost za zakonitost izplačil nosijo poslovodni organi

Ministrstvo zahtevkov za izplačila dodatkov ni zavračalo. Kot so pojasnili, je na podlagi priporočil, ki so jih posredovali poslovodstvom javnih zavodov, odgovornost za zakonitost izplačil ob upoštevanju načela racionalnosti in ekonomičnosti v pristojnosti poslovodnih organov, nadzor nad zakonitostjo pa bodo izvajali inšpekcijski organi.

Zaradi informacij nekaterih državnih javnih zavodov, da se zaradi izplačil dodatkov in nakupa zaščitne opreme iz lastnih virov soočajo z likvidnostnimi težavami, pa je ministrstvo posredovalo dopis finančnemu ministrstvu, da se kratkoročna likvidnostna posojila javnim zavodom ne omejujejo, v kolikor gre za izplačilo plač in drugih izdatkov, povezanih s covidom-19.

Največji bolnišnici vsaka s svojo metodologijo izplačil

Dve največji bolnišnici sta se izplačila dodatkov sicer lotili različno. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so dodatek za delo v rizičnih razmerah po kolektivni pogodbi za javni sektor za marec izplačali 7212 zaposlenim, skupaj 4.358.256 evrov bruto bruto. Za dodatek po interventnem zakonu za marec, ki so ga prav tako že izplačali, so za 7217 zaposlenih skupaj namenili 1.258.477 evrov bruto bruto.

Napovedali so, da bo 20. maja sledilo izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po kolektivni pogodbi za april. Zahtevke za povračilo pa bodo pošiljali sproti, prvega so ministrstvu tako poslali že takoj ob izplačilu.