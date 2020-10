'Zagotovo bo precej ukrepov podaljšanih'

O usodi ukrepov, s katerimi naj bi se ustavilo širjenje novega koronavirusa, bo vlada na Brdu pri Kranju odločala jutri zvečer. Dopoldne bo potekal tudi sestanek na evropski ravni.

Prva dama Evropske komisije Ursula von der Leyen je že pred tem ocenila, da je bilo rahljanje ukrepov pred poletjem prehitro. Ob tem je ljudi, utrujene od koronavirusne krize in ukrepov pozvala, da mora vsakdo svoj delež prispevati z nošenjem maske in higieno ter z izogibanjem množicam, tesnim stikom in zaprtim prostorom s slabim prezračevanjem.

Podobni so tudi pozivi pri nas, a vseeno je ob debatah o ukrepih veliko vprašanj o tem, kdaj jih bo konec. Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacinocenjuje, da bodo jutri "zagotovo precej ukrepov podaljšali."je ocenil. V petek pa bodo na novinarski konferenci člani vlade nato predstavljali ukrepe s svojih področij.

Med najbolj nestrpnimi so ravnatelji in starši šolarjev, ki jih zanima, kako se bo šolsko leto odvijalo v prihodnjih tednih. Tudi za njih bo odgovore prinesel šele jutrišnji večer.

Kacin je ob tem delodajalce pozval, naj bodo tenkočutni in razumevajoči do zaposlenih z majhnimi otroki. Vrtci so namreč večinoma zaprti, nekateri starši pa tudi ne želijo, da gre otrok v vrtec zaradi nevarnosti okužbe.

Ukrepov, h katerim se še lahko zatečemo, ni več prav veliko

Na vprašanje, ali vlada razmišlja o razširitvi omejitve gibanja, kot že velja med 21. in 6. uro, na 24 ur, je Kacin danes zatrdil, da ta možnost ni obravnavana.

Vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beovićpa pravi, dapravzaprav ni več veliko ukrepov, h katerim bi se še lahko zatekli, težava pa je, ker se ne držimo obstoječih. Ob tem je s prstom pokazala tudi na skupine ljudi, ki se - brez maske seveda - zbirajo ob pijači.

Kot pravi strokovnjakinja, bi še lahko omejili javni promet, a ta trenutno niti ni zelo obremenjen.

Slovenija bo sicer spremenila sistem testiranj, saj je dosedanji postal nevzdržen. Velik del PCR testov bodo nadomestili antigenski testi. Ukrepi so pri nas vezani tudi na pojavnost novega koronavirusa v populaciji. Za prihodnje tedne pa Beovićeva pravi, da se bodo odločali predvsem na podlagi dogajanja v bolnišnici - torej na osnovi podatka, ki neizpodbitno priča o tem, v kako velikih težavah smo.