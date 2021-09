'Za dostop do humanitarne pomoči pogoj PCT ne bi smel veljati'

Zagovornik načela enakosti je na vlado naslovil priporočilo glede izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom, ki ga je sprejela 11. septembra. Odlok je med drugim določil, da lahko brez izpolnjevanja pogoja PCT vsak dostopa tudi do "nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami" . Odlok ob tem določa še, da nujno oskrbo zagotavljajo le prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, in specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, ko niso del trgovskih centrov.

Zagovornik načela enakosti je vladi priporočil, naj odlok dopolni in kot kraje nujne oskrbe izrecno navede tudi humanitarna skladišča, centre za razdeljevanje hrane in druge kraje, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam.

Kot pravi zagovornik, je po odloku tako izpolnjevanje pogoja PCT za dostop do nujnih življenjskih dobrin obvezno tudi za posameznike, ki želijo osnovne življenjske izdelke in potrebščine prevzeti pri humanitarnih organizacijah. "Med temi posamezniki so tudi necepljeni oziroma taki, ki še niso preboleli bolezni covid-19, kar pomeni, da bi morali za dostop do osnovnih dobrin najprej plačati strošek testiranja. Ker si kot socialno ogroženi tega ne morejo privoščiti, je tem osebam z odlokom v resnici onemogočen dostop do osnovnih življenjskih izdelkov in potrebščin. Ne morejo si namreč privoščiti niti nakupovanja v običajnih prodajalnah, v katere lahko vstopamo brez izpolnjevanja pogoja PCT," je sporočil zagovornik načela enakosti.

Kot dodaja, je premoženjsko stanje po zakonu o varstvu pred diskriminacijo osebna značilnost, zaradi katere ne sme biti nihče deležen slabše obravnave. Zagovornik je zato vladi priporočil, naj zato, da bi se izognili neenaki obravnavi najrevnejših prebivalcev, v odlok vključi primerno prilagoditev, ki bi dostop do osnovnih življenjskih izdelkov in potrebščin omogočala tudi najrevnejšim. Priporočil je, naj odlok dopolni in kot kraje nujne oskrbe izrecno navede tudi humanitarna skladišča, centre za razdeljevanje hrane in druge kraje, ki omogočajo socialno ogroženim skupinam brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin.

Spomnimo sicer, da je zdravstveni minister Janez Poklukar pred dnevi na nacionalni televiziji povedal, da glede razdeljevanja osnovnih živil v humanitarnih skladiščih velja izjema glede pogoja PCT. Kot je dejal, "morajo biti nujne stvari ne glede na izvajanje odloka zagotovljene in morajo tudi nemoteno potekati. Tako kot je povedal tudi sekretar Zajc, to velja za ta skladišča." Ali to drži, smo vprašali ministrstvo za zdravje, odgovor pa še čakamo.