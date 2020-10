Zagrebški krizni štab napovedal obvezno nošenje mask na prostem

Naši južni sosedi so zabeležili drugi najslabši dan od začetka epidemije. V zadnjih 24 urah so našteli 486 novih okužb s koronavirusom. 382 pacientov se zdravi v bolnišnici, umrle so še štiri osebe. Testirali so 4576 ljudi.

Na Hrvaškem v zadnjem tednu spet beležijo porast števila okužb. V četrtek so poročali o rekordnih 542 okužbah, dan kasneje pa o 457. Skupno so od začetka epidemije potrdili 19.932 okužb, od tega je umrlo 317 oseb.

Od 486 novih okužb so jih 199 potrdili v Zagrebu, kjer so opravili 1054 testiranj. Direktor tamkajšnjega zavoda za javno zdravstvo Zvonimir Šostar je ob rekordnih številkah v prestolnici dejal, da ni nobene potrebe po zapiranju mesta, je pa predlagal uvedbo novih ukrepov z naslednjim tednom.

Večina okuženih v Zagrebu je starih med 40 in 60 let, a je Šostar zaskrbljen, da bi se virus v prihodnje usmeril proti starejši populaciji. Moramo paziti na zasedenost bolnišnic, je dejal. Po njegovem mnenju Zagreb ni žarišče. "Glede na število prebivalcev te številke niso tako zelo 'rdeče', so pa zaskrbljujoče," je dodal. Meni, da ni smiselno zapirati posamezne dele mesta, saj so okužbe razporejene po celotni prestolnici. S prihodnjim tednom bodo predlagali, da se omeji delovni čas gostinskih objektov. Ti bi lahko po novem obratovali le do polnoči. Prav tako je Šostar napovedal obvezno nošenje mask na prostem, kot so to storili tudi v Italiji.