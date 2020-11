Zagrebška Arena pripravljena na bolnike, Madžarska zaostruje ukrepe

Na Hrvaškem znova beležijo najvišje dnevno število umrlih za covidom-19. Podobno je tudi v slovenski vzhodni sosedi, madžarske oblasti pa so ob tem napovedale zaostritev ukrepov za zajezitev virusa. Evropskim državam, ki zaostrujejo ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, pa se danes pridružujeta še Avstrija in Grčija. Na Novi Zelandiji so medtem potrdili prvo lokalno okužbo po desetih dneh.

icon-expand

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob opravljenih 7013 testih potrdili 1427 novih okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 34 bolnikov s covidom-19, kar je največ v enem dnevu od izbruha epidemije na Hrvaškem spomladi letos, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Na ventilatorjih je prvič doslej priključenih več kot 100 bolnikov. V zadnjem tednu je pri naših južnih sosedih sicer skupno umrlo 158 bolnikov s covidom-19.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, je covid-19 terjal že 628 smrtnih žrtev. Najvišje dnevno število na novo okuženih so pred tem zabeležili prejšnji četrtek, ko so potrdili 2776 novih okužb. Od izbruha epidemije so na Hrvaškem potrdili 54.087 okužb, okrevalo je 39.380 ljudi, trenutno jih je v samoizolaciji 26.888. Opravili so nekaj manj kot 514.200 testov, so še dodali v današnjem sporočilu.

Hrvaški epidemiologi ocenjujejo, da bo število v naslednjih dneh nihalo, ne izključujejo pa niti možnosti, da bi v enem dnevu zabeležili več kot 3000 na novo okuženih. Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite je bilo v preteklih 24 urah največ novih primerov okužb na območju Zagreba, kjer so jih potrdili 331. V primorsko-goranski županiji je bilo 91 novih okužb, v istrski pa 46. Na Hrvaškem je trenutno 14.079 aktivno okuženih. V bolnišnicah zdravijo 1191 bolnikov s covidom-19, na ventilatorjih jih je 112, kar je največ doslej. V bolnišnicah imajo sicer približno 600 ventilatorjev, hrvaška vlada pa je naročila še dodatne. Naši sosednje od danes naprej uporabljajo tudi hitre antigenske teste na novi koronavirus. Kot so pojasnili v hrvaškem zavodu za javno zdravstvo (HZJZ), jih lahko uporabljajo pri ljudeh, ki imajo simptome bolezni največ pet dni. Če je hitri test znotraj petih dni od začetka simptomov negativen ali je minilo več kot pet dni od prvih simptomov, je treba osebo testirati tudi s testom PCR, so poudarili. Pojasnili so, da hitri testi niso tako zanesljivi kot testi PCR, zato je treba negativen antigenski test potrditi s testom PCR. Medtem so največjo športno dvorano na Hrvaškem, zagrebško Areno, pripravili za sprejem bolnikov s covidom-19, ki jih je v hrvaških bolnišnicah vse več. Iz zagrebškega mestnega urada za zdravstvo so ob tem sporočili, da so pripravljeni tudi na sprejem občutno višjega števila bolnikov, kot jih imajo zdaj. Na Madžarskem 84 novih smrtnih žrtev covida-19 Na Madžarskem je v zadnjih 24 urah umrlo 84 bolnikov s covidom-19, kar je prav tako največ v enem dnevu od začetka epidemije. Z novim koronavirusom se je v zadnjem dnevu okužilo še skoraj 4000 ljudi, kažejo podatki madžarskih oblasti. Te napovedujejo zaostritev ukrepov za zajezitev virusa.

icon-expand V slovenski vzhodni sosedi je v zadnjem dnevu umrlo še 84 kovidnih bolnikov, kar je največ doslej. (Na fotografiji preverjanje temperature pri vozniku na meji z Madžarsko.) FOTO: AP

Skupaj je ta bolezen v slovenski vzhodni sosedi zahtevala 1973 smrtnih žrtev, povzemajo podatke madžarskih oblasti tuje tiskovne agencije. Ob tem se je v zadnjih 24 urah na Madžarskem okužilo še 3989 ljudi, skupaj pa 86.769. Aktivno okuženih je 63.940 ljudi. V bolnišnicah je 4767 kovidnih bolnikov, od tega jih je 348 priključenih na medicinske ventilatorje.

Finančni ministri držav v območju evra bodo danes na virtualnem zasedanju razpravljali o finančnih in gospodarskih posledicah pandemije covida-19. Sestanka se bo udeležila tudi direktorica Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) Andrea Amon, ki bo poročala o razvoju pandemije.

Madžarska vlada pod vodstvom premierja Viktorja Orbana pa v nasprotju s številnimi drugimi evropskimi državami doslej še ni uvedla omejitev glede množičnega zbiranja, prav tako so odprte trgovine in šole. Orban je v petek pozval k spoštovanju pravil o uporabi zaščitnih mask. Te so že nekaj časa obvezne v kinodvoranah, gledališčih, trgovskih centrih in na javnem prevozu, od včeraj pa jih je treba uporabljati tudi v restavracijah in na športnih prireditvah. Šef premierjevega kabineta Gergely Gulyas je v ponedeljek zvečer napovedal zaostritev ukrepov za zajezitev virusa. Vlada bo o tem predvidoma odločala danes in v sredo. V Avstriji in Grčiji veljajo zaostreni ukrepi za zajezitev virusa Evropskim državam, ki zaostrujejo ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, pa sta se z današnjim dnem pridružili še Avstrija in Grčija. V Avstriji, ki jo je v ponedeljek pretresel teroristični napad, bo po novem med 20. in 6. uro v veljavi policijska ura, zapirajo se restavracije in hoteli. Za podobne ukrepe na najhuje prizadetih območjih se je odločila tudi Grčija.

icon-expand

V Avstriji, kjer so v ponedeljek poročali o 4135 novih okužbah, so danes za štiri tedne zaprli kulturne ustanove, pa tudi hotele in restavracije. Možna bosta sicer osebni prevzem in dostava. Omejili so zasebna druženja: po novem je dovoljeno druženje največ šestih oseb iz dveh gospodinjstev. Prepovedane so tudi poroke in druga podobna praznovanja. Spodbuja se delo od doma.

Učenci nižjih razredov bodo še naprej obiskovali šolo, starejši in študenti pa se bodo najmanj štiri mesece šolali na daljavo. Odprti ostajajo tudi frizerski in kozmetični saloni, v katerih veljajo poostreni higienski ukrepi. Fitnesi so od danes zaprti. Avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober je v ponedeljek dopoldne ljudi pozval k doslednemu upoštevanju ukrepov. Epidemiološke razmere v državi so namreč že alarmantne, bolnišnice pa se soočajo s preobremenjenostjo, je opozoril. Če se bo sedanji trend nadaljeval, bo v drugi polovici novembra stanje že kritično, je dejal minister. Ukrepe za zajezitev virusa zaostruje tudi Grčija. Na najhuje prizadetih območjih, kot so Atene in Solun, so od danes zaprti klubi, restavracije, kavarne, kinematografi, muzeji in telovadnice. Še naprej pa ostajajo odprte trgovine, šole, frizerski saloni in hoteli. Po državi bo veljala tudi policijska ura od polnoči do 5. ure, maske so po novem obvezne v zaprtih prostorih. Ukrepi bodo predvidoma v veljavi mesec dni. Nemški glasbeniki s tihimi protesti proti zaustavitvi javnega življenja Nekaj priznanih nemških orkestrov je medtem s tihim protestom opozorilo na nevarnosti, ki jih po njihovem mnenju za umetnost predstavlja zaustavitev javnega življenja zaradi epidemije covida-19. Münchenski filharmoniki in berlinski ansambel Staatskapelle so tako v ponedeljek svoje nestrinjanje z državnim ukrepom izrazili z minuto molka ob začetku koncerta.