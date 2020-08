Zahodna Evropa se spopada s porastom novih primerov, skrbi tudi Špance

V Nemčiji so v zadnjem dnevu zabeležili 1226 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je največ od začetka maja, je sporočil nemški Inštitut Robert Koch. Na vrhuncu epidemije v začetku aprila so sicer beležili po več kot 6000 okužb dnevno. Po 7. maju je število novih okužb na dan padlo pod tisoč, od konca julija pa znova narašča. Covid-19 je doslej v Nemčiji zahteval 9207 življenj, od tega šest v zadnjem dnevu.

Za zdaj ni jasno, kako bo na širjenje novega koronavirusa vplival ponoven začetek pouka v šolah. Danes so se v šolske klopi vrnili učenci v Severnem Porenju-Vestfaliji, deželi z največ prebivalci. Tam morajo učenci tudi med poukom nositi zaščitne maske, medtem ko so se nekatere dežele, kjer se je pouk že začel, odločile za manj stroge ukrepe.

Kot prva od 16 nemških zveznih dežel je počitnice 3. avgusta končala Mecklenburg-Predpomorjanska. Tam so za zmanjšanje možnosti širjenja okužbe razrede razdelili v več skupin, ki se med sabo ne smejo družiti. Na hodnikih šol so obvezne maske, razrede morajo redno prezračevati, učenci pa se ne smejo objemati in morajo redno umivati roke.

Na območju Bruslja obvezne zaščitne maske, v Italiji burna razprava o obveznem cepljenju

Nošenje zaščitnih mask je bilo na območju Bruslja že od 11. julija obvezno na večini javnih krajev, zdaj pa so regionalne oblasti to obveznost razširile. Kot so pojasnile v sporočilu za javnost, so se za to odločile, ker so v regiji presegli 50 okužb dnevno na 100.000 prebivalcev v zadnjih sedmih dneh.

Na javnih krajih ter tudi na zasebnih mestih, dostopnih za javnost, je nošenje zaščitnih mask obvezno za vse, stare 12 let in več. Izjeme veljajo med športom, opravljanjem težjih fizičnih del ter za osebe s posebnimi potrebami, ki ne morejo nositi maske ali vizirja. Odločitev regionalnih oblasti v Bruslju ne velja za ostali dve belgijski regiji, Flandrijo in Valonijo.