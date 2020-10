Zajc: Država na pomoč gostincem s kritjem obratnih stroškov

Na današnji novinarski konferenci po seji vlade so predstavili nove ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa – spomnimo, pristojni so v sredo potrdili kar 387 novih okužb, delež pozitivnih testov pa je bil največji do zdaj, in sicer 10,56-odstotni.

Novost je, da bodo v gostinskih lokalih po novem hrano in pijačo lahko stregli samo gostom, ki sedijo za mizo, pri tem pa bodo morali gostje vzdrževati najmanj 1,5 metra medsebojne razdalje, če ne bo šlo za osebe iz istega gospodinjstva. Izjema je osebni dvig hrane in pijače.

Omejili so tudi število oseb, ki lahko vstopijo v zaprte javne prostore, kot so trgovine, banke, pošte in uradi – na 20 kvadratnih metrov bo lahko v prostoru le ena stranka. Kakšni bodo torej režimi v nakupovalnih središčih in v bankah ter poštah, bodo obiskovalce šteli varnostniki?

Novinarka Sveta Barbara Bašičje to preverjala na terenu. Gostinec Tadej Kordiš na primer razlaga, da nov ukrep pomeni tudi manj gostov, saj bodo lahko v baru le tisti, ki bodo sedeli. Pri frizerju se je na primer treba naročiti, strank je toliko, kot je stolov, čakalnica pa se ne uporablja, razlaga frizer Sašo Mali. Od jutri pa bodo v trgovinah znova šteli, koliko strank lahko vstopi. Kdo bo to počel in na to opozarjal, pa bo vidno v praksi.