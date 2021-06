Zajc: Nove bone bo mogoče koristiti od sredine julija naprej

Kako pa bo z drobljenjem bonov? Ali obstaja najnižja vrednost in ali gremo lahko z njim samo na kavo? Ali je to stvar presoje posameznika? Za razliko od bonov, ki jih že poznamo, in ki jih lahko koristimo samo za nastanitvene obrate za nočitve z zajtrkom je nove možno koristiti za celo vrsto storitev, je pojasnil Zajc. "Kar 26 različnih dejavnosti smo navedli v zakonu. S tem bonom je možno iti tudi v restavracijo. Dopustili smo možnost vsakemu ponudniku, da določi najnižjo vrednost, za katero se lahko pri njemu bon koristi," je dejal minister. Restavracija lahko tak na primer reče, da pri njih osebe lahko koristijo bone, vendar pa ne za manj kot 30 evrov.

Kdaj bodo začeli veljati novi boni, kako jih bomo lahko koristili in kako odgovarja na očitke turizma in gostinstva je v oddaji 24 UR ZVEČER razložil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc , zakaj so ogorčeni nad vsebino najnovejšega interventnega zakona pa generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije Mišo Mrvaljević . Na vprašanje, kdaj bomo lahko začeli uporabljati nove bone, je Zajc odgovoril, da zakon, ki je bil včeraj potrjen na vladi, čaka še sprejem v državnem zboru, "ko ga državni zbor potrdi, pa je določeno, da začne v osmih dneh veljat tudi uredba, ki podrobneje določa način in postopek uporabe bonov" . "Če smo optimistični, po najboljšem scenariju, bo nekje v sredini julija možno koristiti nove bone," je dejal Zajc.

Nadaljeval je, da so želeli pomagati turizmu in gostinstvu, pa tudi industriji srečanj in športu. "Torej s temi boni lahko greste tako v fitnes kot na koncert, restavracijo in tudi v nastanitvene obrate."

Kako bo s prenosljivostjo bona? Jih bo treba porabiti do konca leta?

"Veljavni so do konca leta, s tem da smo v zakon vnesli varovalko, v primeru da se ponovi lanskoletni scenarij, ko smo morali na jesen ponovno zapirati, da vlada lahko podaljša veljavnost bonov. Prenašajo se pa lahko enako kot so se dosedanji. Torej na primer iz babice na vnuke." Novost je tudi ta, da se jih lahko koristi tudi pri tistih, ki so letos odprli nastanitveni obrat.

Mrvaljević je odgovarjal, da so v združenju turističnih agencij ogorčeni nad zakonom, ki ga je prejela vlada. "Predvsem nam številke govorijo, da to kar mora ministrstvo za gospodarstvo prezentirati javnosti kot ugodno, žal ni res. Številke kažejo, da 60 odstotkov lanskoletnih bonov ni izkoriščenih." Opozoril je tudi na to, da od 200 evrov, kolikor je bil vreden posamezni bon, nastanitvenemu obratu ostalo le od 10 do 15 odstotkov, saj ostalo gre za obratovalne stroške. Pa tudi "turistične agencije so za razliko od gostinskih dejavnosti in hotelirjev konec koncev že 15 mesecev zaprte. Večina naših članov že več kot 15 mesecev ne more delati".

"V originalni različici zakona je bil zapisan 65 odstotni prag za interventno pomoč, kar smo pozdravljali in se nam zdi pošten. Potem pa so z nekolegialnimi manevri nekateri to mineral." Mrvaljević je opozoril tudi na to, da s strani valde niso bili vabljeni na razpravo o interventnem zakonu.

Na očitke je Zajc odgovoril, da na dotični sestanek niso vabili oni, ampak kabinet predsednika vlade. "Glede bonov je potrebno povedati, da resda niso bili koriščeni v takšnem obsegu kot smo pričakovali, saj smo jeseni ponovno zaprli vse dejavnosti. Zato je bila veljavnost podaljšana tudi na letošnje leto."

Mrvaljević je zaključil, da se je težko veseliti golobu na strehi. "Beležimo osemodstotni padec gdp-ja v turizmu, predvsem padej tujskega turizma. Mi potrebujemo ukrep enkratne pomoči, ki mora biti hiter. Nujno potrebujemo ukrep čakanja na delu do konca leta in zahtevamo, da se enosebnim družbam in sp-jem iz področja turizma do konca leta zagotovite univerzalni temeljni dohodek."