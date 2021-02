Zajc: Širitve možnosti uporabe turističnih bonov ne bo

Turistične bone je lani kot obliko pomoči turistični panogi, ki jo je močno prizadela globalna pandemija covida-19, prinesel tretji protikoronski zakon. Prejeli so jih vsi prebivalci Slovenije, in sicer mladoletni v višini 50 evrov, odrasli pa v višini 200 evrov. Koristiti jih je bilo mogoče za nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih, in sicer od 19. junija do zaprtja nastanitvenih obratov v drugem valu covida-19 konec oktobra.

Sprva naj bi boni veljali do konca lanskega leta, a je vlada njihovo veljavnost decembra podaljšala do konca leta 2021.