Zajc začetek uporabe turističnih bonov napoveduje šele za konec junija

Vlada je predlog tretjega paketa protikoronskih ukrepov, ki vključuje tudi turistične bone, potrdila v sredo in ga poslala v DZ. Poslanci ga bodo predvidoma obravnavali prihodnji teden, je v četrtek na TV Slovenija spomnil Simon Zajc. Nato mora vlada v osmih dneh pripraviti uredbo, ki bo natančno določila, kako bodo boni dodeljeni in kako jih bo mogoče uporabiti. To pa bo morala v okviru presoje državnih pomoči potrditi še Evropska komisija, je dejal.

Točnega datuma, ko bo mogoče bon tudi uporabiti, državni sekretar ni napovedal. "Bi prej rekel s prvim julijem, če bi že moral ugibati. Ampak upam, da kakšen dan prej," je dodal.