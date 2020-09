'Maske so nova šolska potrebščina': zakaj je dobro, da jih šolarji nosijo?

Na prvi šolski dan sta na tiskovni konferenci vlade spregovorili docentka Mateja Logar z Infekcijske klinike v Ljubljani in dr. Polonca Truden Dobrin iz NIJZ, strokovnjakinja za področje mladine in zdravje otrok. Poudarili sta, da je pomembno upoštevanje priporočil v šolah, ključno pa je, da če se pojavi okužba, to uspemo zamejiti na en razred. Pomembno je tudi, da otroci nosijo zaščitne maske, saj tako ščitimo drug drugega.

Večji otroci in najstniki lahko okužbo širijo dosti pogosteje, kot smo sprva mislili, je na novinarski konferenci vlade povedala dr. med. Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri UKC Ljubljana. Zavedati se je treba tudi, da čeprav otroci praviloma prebolevajo bolezen v blažji obliki, še vedno lahko virus prenesejo na druge družinske člane.

"Pomembno je, da se v šolah držijo priporočil – nošnja mask, razkuževanje in vzdrževanje distance v razredu. Zavedati se je treba, da so to zaprte skupnosti, zato če se tu pojavi okužba, obstaja veliko večja možnost širjenja. Ključno je tudi, da starši v šolo pošiljajo le zdrave otroke,"je poudarila Logarjeva. Kot je poudarila, ne gre le za posameznika in njegove pravice, temveč za skupnost, ki jo je treba ohraniti zdravo. "Če otroku pravilno razložimo, zakaj so maske potrebne, ni tveganja za psihološke posledice. Otroci so zelo učljivi in prilagodljivi,"je povedala. Opozorila je tudi, da se pri otrocih tudi po blažji obliki bolezni lahko pojavi Kawasakijeva bolezen.

icon-expand Prim. dr. Polonca Truden Dobrin, NIJZ FOTO: POP TV

Prim. dr. Polonca Truden Dobrin iz NIJZ, strokovnjakinja za področje mladine in zdravje otrok, je dejala, da se moramo veseliti, da so se otroci lahko vrnili v šole, kar smo si želeli celo pomlad. Ob vrnitvi so pomembni ukrepi na osebni ravni (umivanje in razkuževanje rok, uporaba zaščitnih mask, fizična distanca), Truden Dobrinova pa je poudarila, da maska ujame drobne kapljice, ki se širijo, ko govorimo, pojemo ali vpijemo: "Če vsi nosimo maske, ščitimo eden drugega." Kot je povedala, so šole glede na priporočila NIJZ lahko pripravile lasten hišni red glede na prostorske zmogljivosti in pogoje, ki jih imajo. V primeru, da pride do okužbe, je ključno, da se omeji na en razred, zato je pomembno, da se otroci med razredi ne mešajo. Tako ne bo treba zapreti cele šole.

"V šoli imamo tudi občutljive otroke, ki so bolj dojemljivi za bolezni, pa tudi starejše učitelje, profesorje ... Vsi živimo v družinah, v Sloveniji je običajno, da so medgeneracijske in med seboj zelo povezane, zato je širjenje okužbe znotraj tega kroga lahko nevarno," je opozorila Truden Dobrinova. Priporočila glede nošnje mask bo NIJZ izdajal tedensko, in sicer glede na število okužb v tistem tednu (brez upoštevanja vnesenih primerov). "Če bi bile maske res tako nevarne, moji kolegi zdravniki in medicinske sestre že nekaj časa ne bi bili več med živimi,"je še izpostavila. Za otroke so dopustne tudi pralne maske, je še povedala in dodala: "Maske so nova šolska potrebščina."