Zakaj morajo osebe, ki so prebolele covid-19, še vedno upoštevati ukrepe?

To, da v naslednjih nekaj mesecih prebolevniki ne morejo znova zboleti, je zdaj že popolnoma jasno. Znova so zbolele le redke izjeme - največkrat osebe z drugimi boleznimi, denimo na področju imunosti.

"Če bi hoteli ugotoviti, da prebolevniki niso kužni, bi jim morali vsak teden na novo jemati brise in te nato nasaditi na virusno gojišče ter ugotavljati, če imajo živ virus," razlaga imunolog in mikrobiolog Alojz Ihan.

Tukaj ni govora o PCR-pozitivnosti, ko potrjujemo obstoj virusa, ki lahko traja še kar nekaj časa po prebolelem virusu. Tu govorimo o tem, ali so ljudje, ki so virus preboleli in ne bodo zboleli, vseeno lahko znova prenašalci. Takšnih študij pa ni, opozarja Ihan."In zaradi tega ne moremo reči, da prebolevniki ne morejo prenašati virusa oziroma da se virus ne more naseliti na sluznici v takšni količini, da bi se lahko prenašal," dodaja.

Ne vemo, če je prebolevnik lahko vseeno prenašalec okužbe ali ne

Zato svetuje, da je najbolj varno, da vsi uporabljamo vse zaščitne ukrepe v enaki meri. Torej tudi prebolevniki. In tudi če slednji vedo, da nevarnosti zanje, da bi spet zboleli, ni, naj pomislijo na druge. Saj še ne vemo - tako Ihan - če se lahko virus kljub temu naseli na sluznici in bo oseba kot asimptomatska vseeno lahko virus prenašala naprej.

Pomembno je tudi dejstvo, da je obdobje, v katerem se v telesu zadržijo protitelesa, med ljudmi zelo različno. "Tisti, ki prebolijo blago okužbo, jim lahko priotitelesa izginejo že po mesecu ali dveh," pravi imunolog. Kdor ima težje znake, lahko ohrani protitelesa od tri do štiri mesece, nekateri tudi dlje. Kaj se zgodi s sluznico pri prebolevnikih, ko teh protiteles ni več, pa še ni znano, dodaja.

Test za protitelesa sicer obstaja, a se nanj ne moremo zanašati, ker pokaže"na vsa protitelesa, ki so zaščitna in preprečijo virusu okužbo", pa tudi tista protitelesa, ki niso nevtralizacijska in niso zaščitna. Zato po opravljenem testu ne moremo vedeti, ali so protitelesa, ki jih je test zaznal, v resnici tista, ki nas bodo tudi zaščitila pred vnovičnim poskusom vdora covida-19 v naše telo.