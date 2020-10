Zakaj si aplikacije #OstaniZdrav ne morejo naložiti vsi?

Uradni vladni govorec Jelko Kacinje danes ponovno pozval vse državljane k uporabi aplikacije #OstaniZdrav, ki si jo je do 12. oktobra naložilo 120.467 uporabnikov operacijskega sistema Android in 10.508 uporabnikov operacijskega sistema iOS (do 11. oktobra). A morda bi te številke lahko bile še višje, če bi si aplikacijo lahko naložili vsi uporabniki pametnih telefonov. A tega vsi žal ne morejo storiti, kar bi lahko celo označili za 'diskriminacijo starejših telefonov'.

Zakaj? Mobilna aplikacija deluje namreč le na pametnih telefonih z operacijskim sistemom iOS, ki uporabljajo različico 13.5, to je od iPhone 6s naprej, in na pametnih telefonih z operacijskim sistemom Android 6 ali novejšim.

"Mobilna aplikacija #OstaniZdrav deluje na telefonih z operacijskim sistemom Android 6 (Marshmallow) ali novejšim. Funkcionalnost za obveščanje o stikih, ki je del operacijskega sistema, je na te telefone samodejno nameščena prek storitev Google Play. Storitve Google Play namreč vsebujejo zahtevano funkcionalnost za obveščanje o stikih za aplikacije za beleženje stikov. To funkcionalnost podpirajo različice od Android API level 23 naprej. Ta različica je na voljo od različice Android 6 dalje, tudi zato, ker vse starejše naprave niti še ne podpirajo Bluetooth Low Energy," so pojasnili na ministrstvu za javno upravo.

"Prav tako mobilna aplikacija #OstaniZdrav deluje le na pametnih telefonih z operacijskim sistemom iOS, ki uporabljajo različico 13.5, to je od iPhone 6s do novejših. Funkcionalnost za obveščanje o stikih je bila vpeljana z iOS 13.5, zato mora biti različica operacijskega sistema vašega iPhone iOS 13.5 ali novejša. Apple je predstavil zahtevano funkcionalnost za obveščanje o stikih z iOS 13.5. Na žalost Apple ne podpira več naprav, starejših od štirih ali pet let, torej vključno z iPhone 6 in starejšimi, kar pomeni, da teh naprav ni mogoče posodobiti na iOS 13.5," so še pojasnili in dodali, da gre za omejitve, ki jih postavljata proizvajalca obeh omenjenih operacijskih sistemov, Google in Apple.

A če pogledamo številke, vidimo, da je v Sloveniji uporabnikov starejših telefonov, ki si aplikacije zaradi omejitve ne morejo naložiti, kar nekaj. Po podatkih statcounter je bilo septembra v Sloveniji med vsemi uporabniki operacijskega sistema iOS kar 10 odstotkov takih, ki še vedno uporabljajo operacijski sistem iOS 12.4 in iOS 13.3, torej operacijski sistem, ki ga aplikacija ne podpira. Uporabnikov telefonov z operacijskim sistemom Android 4.4 KitKat in Android 5.1 Lollipop pa je bilo septembra slabe tri odstotke vseh uporabnikov operacijskega sistema Android. Tukaj seveda niso všteti vsi tisti, ki namesto pametnih telefonov še vedno uporabljajo klasične telefone, to pa so predvsem starejša populacija, ki pa je tudi najranljivejša. Na vprašanje, ali razmišljajo v smeri, da bi bila aplikacija dostopna tudi osebam, ki si je trenutno ne morejo naložiti, pa nam na ministrstvu niso odgovorili.