Zakaj so kriptopiramidaši dobili nov donosen posel?

In zakaj je bil spet izbran prav razvpiti Majbert Pharm? Ker je bil od primernih ponudnikov najcenejši. Vseh konkurentov je bilo sicer kar 18, a so samo trije oddali dopustno ponudbo, in sicer Majbert Pharm, Labena in Roche.

Ali kot so zapisali: navedeni izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in so prispeli pravočasno. Prav tako pri njih ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik pa cene ni ocenil ne za neobičajno nizko prav tako pa tudi ne presega sredstev naročnika.

Njihove cene skupaj z DDV pa: 2,22, 4,17 oziroma 4,39 evra za test. Od Majbert Pharma so bili sicer cenejši kar štirje, a so jih izločili.