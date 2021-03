Med prvimi cepljenimi, že v začetku tega leta, je tudi mengeški župan Franc Jerič. A sporno je to, da Jerič ne sodi v nobeno od skupin, ki naj bi jih po nacionalni strategiji takrat že cepili. Še več, sam nam je potrdil, da cepiva ni dobil le on, temveč tudi direktor občinske uprave in eden od članov civilne zaščite.

