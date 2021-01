Zakaj tolikšen porast okužb?

Število okuženih je poskočilo v nebo, NIJZ pa pričakuje, da bo v prihodnjih dneh še huje. Praznike in zasebna druženja so očitno mnogi razumeli po svoje. Kljub vsem opozorilom v predprazničnih dneh, kako družinska praznovanja izpeljati varno. In četudi se zadnja dva dneva število postelj v bolnišnicah nekoliko znižuje, infektologinja Mateja Logar opozarja na veliko previdnost, kajti postelje se polnijo s približno tedenskim zamikom.

Porast okužb z novim koronavirusom je posledica prazničnega rahljanja ukrepov in druženja ljudi. Lahko sklepamo, da se ljudje niso držali priporočil in da so priporočila glede oblikovanja dveh mehurčkov iz dveh gospodinjstev za slavje razumeli vsak po svoje. Predpraznično sproščanje ukrepov. Izgledalo je približno tako: polna parkirišča, v trgovinah gneča. Poskok okužb je zato pričakovan, pove infektologinja Mateja Logar. "Če se malo spomnimo, kakšno je bilo stanje v trgovskih centrih, koliko ljudi je bilo v kontaktu z drugimi, kjer gre za zaprte prostore ... To pomeni, da je tveganje za prenos okužbe kar veliko," pojasnjuje. Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin pa meni drugače. Po njegovem so največja težava zasebne zabave in druženja. "Ocena je, da trgovine zagotovo niso prispevale k tako velikemu porastu, kajti v trgovinah, čeprav v posameznih primerih je prišlo tudi do incidentov, ljudje vendarle nosijo maske, skrbijo za razdaljo, trgovci skrbijo za to, da se njim ne bi zgodilo kaj slabega," pravi.

A ugotavljati, kaj je porodilo več okužb, ni smiselno. Dejstvo je, trdi Logarjeva, da kjer je več ljudi skupaj v omejenem prostoru, je vedno povečano tveganje okužbe. "Predvsem pa se Slovenija /.../ deli na urbano in podeželsko. In na podeželju se maske nosijo bistveno manj kot v urbanih središčih," je na dopoldanski novinarski konferenci dodal Kacin. Da zasebna druženja niso potekala vsa tako, kot so svetovali strokovnjaki, pove tudi Logarjeva. "Tukaj je šlo ne samo za tisto eno družino, ki je prišla na obisk, ampak za večje število ljudi," ponazarja infektologinja. Tudi na NIJZ zaključujejo, da so verjetni vzroki za prenos med prazniki zasebna druženja in družinska srečanja, kar potrjuje tudi starostna skupina okuženih, ki je v primerjavi z decembrom, ko je bil delež okuženih najvišji v starostni skupini 85 plus, zdaj krepko poskočila v starostni skupini od 25 do 34 let, zatem pa od 45 do 54 let. In, kot kaže, še ni konec. "Pričakuje se še dodaten vzpon vsaj nekaj dni, toliko da bomo v tem inkubacijskem času po končanih druženjih lahko pričakovali večje širjenje," razlaga Nuška Čakš Jager z NIJZ.

Trenutno blago zmanjševanje števila ljudi v bolnišnici pa je rezultat nekoliko boljše epidemiološke slike v sredini decembra. Zato po nasvetu Logarjeve pazljivo: "Čez približno teden do deset dni bomo imeli spet težavo v bolnišnici. Vedno je tu nek zamik. To se pravi: najprej se ljudje okužijo, potem zbolijo, in nekje teden dni od začetka znakov, pridejo v bolnišnico." Zato zdaj po njenem mnenju res ni pravi čas za sproščanje ukrepov. "Ker bomo imeli potem spet ponovno eksponentno rast, česar si pa niti pod razno ne moremo privoščiti," opozarja. Kaj pa lahko ta hip storimo? Čakš Jagrova pravi, da NIJZ zaenkrat še nima dodatnih priporočil. "Vendarle pa vztrajamo, da so tista nefarmacevtska priporočila, ki jih ves čas že ponavljamo, torej držanje distance, spoštovanje nedruženja ...," svetuje ter dodaja, da bi to nekako moralo biti dovolj. Seveda, če jih bodo ljudje dosledno spoštovali.