Zaskrbljenost na Hrvaškem narašča, novi ukrepi bi najprej zajeli najranljivejše

Pri sosedih so včeraj v 24 urah potrdili 11 novih primerov, strokovnjaki pa vse bolj jasno opozarjajo, da se bo – zaradi vse večjega pretoka ljudi, ki k sosedom prihajajo na počitnice – epidemiološka slika najbrž še poslabšala. Vseeno, kot poroča Jutarnji list, sosedje še ne razmišljajo, da bi zaprli meje s Srbijo in BiH, ampak bodo pozorno spremljali dogajanje. Če se bodo razmere še slabšale, naj bi bili prvi ukrepi vezani na zapiranje domov za starejše, da bi se tako zaščitilo najranljivejši del populacije.

"Delovali bomo v skladu z epidemiološko sliko. Če bo ostala podobna, zapiranja ne bo, ampak bodo ukrepi osredotočeni na skupine prebivalstva, ki jih je treba zaščititi. Vsi mladi, delovno aktivni pa se morajo držati pravil socialnega distanciranja, nositi maske in vzdrževati higieno,"je dejal hrvaški zdravstveni minister Vili Beroš.

Njegov kolega, notranji minister Davor Božinović,je dodal, "da bi bilo dobro, da ljudje ne zapuščajo države, razen v skrajnih primerih". Glavni hrvaški epidemiolog je k temu dodal, da je "teoretično mogoče, da je Hrvaška na pragu novega vala okužb". Pa tudi da se testira vse manj ljudi – kar ni dobro. "Zdaj bi morali veliko več testirati, da bi okuženo osebo odkrili, preden se bolezen začne širiti. Ampak vsi so se sprostili in mogoče tudi zdravniki družinske medicine na testiranje ne pošiljajo več vseh, ki kažejo znake okužbe," je še dejal epidemiolog Bernard Kaić , ki meni, da je prav mogoče, da je pri sosedih še kar nekaj ljudi, ki imajo virus, a se tega ne zavedajo, ker niso bili testirani.

Srbski epidemiolog ne razume, zakaj je država pohitela z vračanjem navijačev na tribune

Medtem se vrsti val kritik na oblasti v Srbiji, kjer se virus znova precej hitro širi. Epidemiolog Predrag Đurić z novosadske univerze je po poročanju N1 dejal, da ne razume, zakaj v Srbiji hitijo z odločitvijo, da se lahko na športne prireditve spet vrnejo tudi gledalci, saj to povečuje nevarnost prenosa virusa.

"Po svetu so odpovedane skoraj vse športne prireditve, kjer se postopoma vračajo, pa se to večinoma dogaja brez publike ali z minimalnim občinstvom ter ob strogih ukrepih," je še dodal strokovnjak, ki ga moti predvsem sporočilo, ki ga Srbija pošilja s takšnimi odločitvami. "Težko je pričakovati, da bodo ljudje razumeli, zakaj je treba eno uro v vrsti stati pred banko, če pa po televiziji vidijo na stotine gledalcev nogometne tekme, ki so tesno skupaj," je dejal. Kot opozarjajo strokovnjaki, se namreč virus prenaša kapljično, na tekmah pa je nevarnost velika tudi zato, ker ljudje glasno kričijo in navijajo.

Bolniki z blažjo obliko bolezni prej dovzetni za okužbo

V času, ko potekajo debate o morebitnem novem valu, se je pojavila tudi kitajska študija o imunosti po bolezni. Ugotavlja, da je imelo le še dobrih 62 odstotkov ljudi, ki so covid-19 preboleli brez izrazitejših simptomov, po nekaj tednih v krvi še večjo količino protiteles – v nasprotju s skoraj 80 odstotkov tistih, ki so preboleli hujšo obliko bolezni.

Avtorji študije poudarjajo, da tudi to kaže, da obstaja velika možnost ponovne okužbe, kar ovira boj proti novemu koronavirusu.