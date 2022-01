Ponekod nadpovprečen odziv, večina pride po poživitveni odmerek

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so v četrtek cepili 225 oseb, kar je v običajnih okvirjih, so sporočili iz UKC.

V UKC je bilo na prvi dan druge akcije Dnevi cepljenja s prvim odmerkom cepiva cepljenih 12 oseb, z drugim 49, s poživitvenim pa 164 oseb. Ob tem pojasnjujejo, da sta med cepljenimi z drugimi in poživitvenimi odmerki dve tretjini takih, ki jih je UKC sam pozval na cepljenje, osebe pa so se pozivu odzvale.

Na vprašanje, če so z odzivom zadovoljni, so poudarili, da šteje vsak cepljeni.

V mariborskem UKC so v četrtek skupaj cepili 217 oseb, od tega s prvim odmerkom devet oseb, z drugim 64, s poživitvenim odmerkom pa 144 oseb. Odziv je približno enak kot ostale dni, so navedli.

V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana so na prvi dan akcije opravili 827 cepljenj proti covidu-19. Kot so pojasnili, je to največje število dnevno opravljenih cepljenj v zadnjih dveh tednih.

S prvim odmerkom cepiva so cepili 28 odraslih in 65 otrok, starih od pet do 12 let. Z drugim odmerkom cepiva so cepili 100 odraslih in 77 otrok v navedeni starostni kategoriji. S poživitvenimi odmerki pa so cepili 557 odraslih.

S potekom akcije so zadovoljni, saj šteje vsak cepljeni. Si pa želijo, da bi se tekom današnjega dneva in v soboto število cepljenj še povečalo.

Pomočnik direktorja ZD Maribor za zdravstveno nego Aleksander Jus je navedel, da so v njihovem ZD na prvi dan akcije opravili 619 cepljenj, kar je primerljivo s tednom poprej.

S prvim odmerkom se je cepilo 50 oseb, z drugim 148, s tretjim pa 412.

"Na žalost bi morali biti rezultati, zlasti cepljenj s prvim odmerkom, bistveno višji, da bi lahko z optimizmom zrli naprej, da dosežemo kmalu čim višjo stopnjo precepljenosti," je ob tem poudaril Jus. V primerjavi s cepilnimi dnevi v decembru so v četrtek namreč zabeležili 30 odstotkov manj opravljenih cepljenj.

V ZD Kranj so v četrtek skupaj cepili 764 oseb, so sporočili. To je dobra številka, so poudarili, a ob tem dodali, da je bilo 170 oseb na cepljenje že predhodno naročenih. Spomnili so, da se je v prejšnji akciji število cepljenih iz dneva v dan dvigalo, zato upajo, da bi se morda lahko enako zgodilo tudi tokrat. V tem primeru bi tako v soboto skupaj cepili več kot 1000 oseb.

S prvim odmerkom cepiva se je pri njih cepilo 45 oseb, s poživitvenim pa 462 oseb. Cepili so tudi 10 otrok, starih od pet do 11 let, in 54 mladostnikov, starih od 12 do 18 let. Otroško cepljenje je bilo na voljo samo včeraj, ko je bila zagotovljena prisotnost pediatra, so ob tem pojasnili.

"Z obiskom smo zadovoljni, čeprav se zdi skromno, nas še posebej veseli cepljenje 45 oseb s prvimi odmerki," so dodali.

V ZD Škofja Loka so v četrtek cepili 165 oseb, kar so označili za soliden odziv. V prvi akciji je bilo za primerjavo dnevno povprečje 181 oseb. 12 oseb se je cepilo s prvim odmerkom, 28 z drugim in 125 s tretjim. Dve osebi sta se cepili tudi proti gripi.

Nadpovprečen odziv so beležili v ZD Tržič, kjer se je cepilo 183 oseb, v prvi akciji pa je bilo dnevno povprečje 127 oseb. Dve osebi sta se cepili s prvim odmerkom, 53 z drugim, 128 pa s poživitvenim odmerkom.

V ZD Jesenice se je na prvi dan akcije s prvim odmerkom cepilo devet oseb, z drugim 49, s tretjim pa 235. Skupaj so cepili 293, kar je dober odziv, so sporočili. Štiri osebe so se istočasno cepile tudi proti sezonski gripi.

Za slabo pokretne je na voljo "drive in" testiranje, cepljenje nepokretnih pa po ustaljeni praksi izvaja patronažna služba.

Cilj akcije je precepiti čim več ljudi s prvim, drugim ali tretjim odmerkom. "Vsakdo šteje in vsak odmerek zaščite šteje. Odločitev za cepljenje je odločitev za zdravje in za vrnitev v življenje, kot smo ga poznali pred marcem 2020," je na ponedeljkovi novinarski konferenci ob predstavitvi akcije dejal minister za zdravje Janez Poklukar. Prvi dan akcije je obiskal cepilno točko v Laškem. Ob obisku je minister ocenil, da se je ob tokratnih Dnevih cepljenja mobilizirala celotna družba.