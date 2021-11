Zaostrovanje ukrepov: Avstrija naj bi s ponedeljkom zaprla državo za necepljene

V Avstriji bi lahko že v ponedeljek veljala strožja omejitev, in sicer dostop do javnih krajev le za cepljene in prebolele. Vlada namreč čaka le še na zeleno luč parlamenta. Kot je dejal kancler, splošnega zaprtja države ne bo, saj ne bo dovolil, da necepljeni preložijo odgovornost na cepljene. Na Hrvaškem bodo zaradi poslabšanega epidemiološkega stanja v torek uveljavili izpolnjevanje pogoja PCT za državni in javni sektor.

Avstrijski kancler Alexander Schallenberg je danes sporočil, da naj bi v nedeljo v avstrijskem parlamentu potrdili odločitev za uvedbo zaprtja za necepljene proti covidu-19 po vsej državi. Kot ugibajo avstrijski mediji, bi to zaprtje lahko uvedli že v ponedeljek.

Omejitve, ki so lani veljale za vse, bodo zdaj veljale zgolj za tiste, ki niso cepljeni. FOTO: Dreamstime

Avstrijski kancler je možnost uvedbe strožjih ukrepov za necepljene v bližnji prihodnosti nakazal v četrtek, danes pa je na novinarski konferenci sporočil tudi natančnejši časovni načrt. Tako se bo vlada v soboto na to temo pogovorila z deželnimi glavarji, v nedeljo pa naj bi o tem razpravljal še glavni odbor parlamenta in po pričakovanjih prižgal zeleno luč za uvedbo tovrstnega zaprtja. Kot je dejal Schallenberg, si želi zaprtja za necepljene po vsej državi, ne zgolj po posameznih deželah, kjer so se ponekod za ta ukrep že odločili. Gre predvsem za to, da bo dostop do javnih krajev omejen zgolj na tiste, ki bodo imeli dokazilo o cepljenju ali prebolelosti, ne pa tudi tistim, ki bi bili zgolj testirani. Omejitve, ki so lani veljale za vse, bodo zdaj veljale zgolj za tiste, ki niso cepljeni. Splošnega zaprtja in s tem solidarnosti z necepljenimi pa tokrat ne bo in ga ne sme biti, je tudi danes zatrdil avstrijski kancler. Necepljeni ne bodo preložili odgovornosti na cepljene, je še dodal. Izrazil je sicer razočaranje, ker bo moralo priti do teh ukrepov. Cepiva proti covidu-19 je namreč na voljo dovolj, tudi za tretji oz. poživitveni odmerek, je dodal. Zaostrovanje ukrepov proti necepljenim sicer že kaže rezultate in pripravljenost za cepljenje se povečuje. V prvih desetih dneh po uvedbi pogoja PCT na delovnih mestih so v Avstriji izvedli okoli 420.000 cepljenj, je sporočilo Ministrstvo za zdravje. V desetih dneh pred tem so cepili le 157.000 ljudi.

Bolnišnično pomoč potrebuje 2294 ljudi ali enajst več kot dan pred tem, intenzivno nego pa potrebuje 436 ljudi ali štirje več kot dan pred tem.

Od 1. novembra je sicer večji del – 235.000 – odpadel na cepljenja s poživitvenim odmerkom. S prvim odmerkom se je cepilo 123.000 ljudi, 64.000 pa z drugim. Polno zaščitenih je sicer v državi okoli 65 odstotkov prebivalstva. Epidemiološka slika v državi je sicer še naprej zelo zaskrbljujoča. V zadnjih 24 urah so v Avstriji zabeležili 11.798 novih okužb, kar je nekaj manj kot dan pred tem (11.975), a precej nad sedemdnevnim povprečjem (9937). 40 ljudi pa je v zadnjem dnevu zaradi covida-19 umrlo, kar je največ v enem dnevu od 20. aprila, ko so zabeležili 42 smrti. Hrvaška s torkom uvaja PCT v državnem in javnem sektorju Na Hrvaškem bodo zaradi poslabšanega epidemiološkega stanja v torek uveljavili izpolnjevanje pogoja PCT za državni in javni sektor, je danes potrdil hrvaški štab civilne zaščite. Potrdilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju bodo morali imeti poleg zaposlenih tudi obiskovalci državnih in javnih ustanov. Uradniki, uslužbenci in zaposleni v državnih in javnih službah morali izpolnjevati pogoj PCT pri vstopu v prostore državne, regionalne, lokalne in javne uprave, kot tudi v ustanove in podjetja, ki so v lasti države ali lokalne samouprave, vključno z hrvaškimi oboroženimi silami in letališči, je povedal podpredsednik hrvaške vlade in notranji minister Davor Božinović. Tisti, ki se ne želijo cepiti ali niso prebolevniki, se bodo morali testirati najmanj dvakrat tedensko pred prihodom na delovno mesto.

V minulih 24 urah so na Hrvaškem ob 15.067 testih potrdili 6449 okužb z novim koronavirusom. FOTO: AP