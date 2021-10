Epidemija se neizprosno zaostruje, število okužb strmo narašča, če bo šlo tako naprej, se nam lahko zgodi Bergamo, je bil neposreden zdravstveni minister Janez Poklukar. In kdaj nas čaka zapiranje družbe? Minister ga bo vladi predlagal v trenutku, ko bo zasedenih od 160 do 180 intenzivnih postelj – v sredo jih je bilo 133. Sledilo bo zapiranje lokalov ob 22., v šolah pa, da ostanejo odprte, namesto prostovoljnega, obvezno testiranje. Kaj nas čaka že konec jeseni?

Če smo na začetku epidemije s strahom gledali Italijo, smo zaradi nizke precepljenosti zdaj na točki, ko se nam lahko zgodi scenarij iz Bergama, je na sredini novinarski konferenci dejal minister za zdravje Janez Poklukar. "Ja, prav ste slišali. Situacija je tako resna," je dodal. In s tem – zlom zdravstvenega sistema. "To pomeni, da bi se zdravstvo usmerilo le še v covid intenzivne oddelke in v nujna stanja na urgenci," je pojasnil minister. Ob doslejšnjih 13 je predvideno odprtje še dveh dodatnih covid bolnišnic, v Sežani in Topolšici. "Glede na napovedi bomo v petek omejili izvajanje vseh nenujnih programov in povečali kapacitete za vse navadne in intenzivne postelje," je napovedal Poklukar. In zaostritve ukrepov? "Poviša se pogostost testiranja s testi za samotestiranje na 48 ur," je med drugim navedel minister. Prav tako se samotestiranje na 48 ur uvede tudi za učence in dijake ter študente. "To priporočilo sedaj velja za vse razrede OŠ – se pravi, od prvega razreda dalje. Ob dvakratnem tedenskem testiranju bodo učenci, dijaki in študenti potrebovali deset testov, ta protokol se v tem trenutku pripravlja," je nadalje pojasnil. Kdor se je za delo doslej moral testirati enkrat tedensko, pa se bo od ponedeljka dalje moral dvakrat. In tudi za udeležbo na treningih, organizirani rekreaciji in obšolskih dejavnostih bo potrebno samotestiranje.

Navkljub izpolnjevanju PC pogoja je uporaba zaščitne maske obvezna in sicer v dejavnostih zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva ter v vseh dejanostih in pri nudenju vseh storitev, kjer prihaja do medsebojnega, neposrednega stika. Zapiranja si nihče ne želi, pa vendar mora skupina tehtati tudi ta ukrep, dodaja minister: "Lahko dvomite, kritizirate, lahko imate pomisleke – toda z nasprotovanjem ukrepom ne pomagate zdravju ljudi in zaposlenim v zdravstvu." Z vsakim covidnim bolnikom zmanjka prostora za necovidne, a prav tako bolne ljudi, opozarja Poklukar: "Zmogli bomo le še reševati življenja." V bolnišnicah in socialno-varstvenih zavodih pa bodo preventivno testirali oskrbovance. Te inštitucije morajo delovati ne glede na stopnjo epidemije, stanje duha v družbi, na politiko ali na karkoli. Kajti tam so najbolj ranljivi prebivalci. Minister pa je ob tem še pozval vse, ki spadajo v rizične skupine, "da v najkrašem možnem času opravijo PCR-test in nato, če spadajo v to skupino, nadaljujejo pot v bolnišnico, kjer bodo v dnevni oskrbi prejeli zdravilo regeneron". Po podatkih ljubljanskega kliničnega centra ga je na zalogi za 1450 bolnikov.

'Z že obstoječimi ukrepi še lahko spremenimo potek epidemije' Kaj nas torej čaka v prihajajočih dneh in tednih? O tem sta v oddaji 24UR ZVEČER spregovorila Mateja Logar, vodja strokovne svetovalne skupine za covid-19, in infektolog Tomaž Vovko z ljubljanske infekcijske klinike, ki na intenzivnem oddelku zdravi bolnike z najhujšimi posledicami covida. Na vprašanje, ali se strinja z na novo predstavljenimi ukrepi, je Logarjeva odgovorila, da so "nujno potrebni". Poudarila je, da se bodo te številke med hospitalizacijami odrazila v naslednjem tednu, nekaj dni kasneje še na intenzivni negi. Kot strokovna skupina, so vladi predlagali uvedbo pogostejšega testiranja že "proti koncu poletja", tudi vsi ostali napovedani ukrepi pa so "v skladu z njihovimi predlogi", je poudarila vodja posvetovalne skupine. "Zavedamo se, da so princip PCT in cepljenje ter ostali splošni ukrepi, načini, ki vodijo, k odprtju družbe – če jih seveda upoštevamo," je nadaljevala. Če pa so "samo na papirju, pa seveda ne dosežejo tega, čemur so namenjeni". Pri nas je situacija takšna, da je nadzor pač potreben, ne razumemo, da gre za našo varnost, je še poudarila Logarjeva, ki poziva k striktnemu izvajanju in nadzoru sistema PCT.

icon-expand Logarjeva pravi, da z že obstoječimi ukrepi še lahko spremenimo potek epidemije. FOTO: Dreamstime

Tomaž Vovko dela na enoti intenzivne terapije na Infekcijski kliniki, kjer zdravijo najhuje bolne. Kako konkretno se spopadajo s tem 'cunamijem' okužb? "Stanje se v zadnjih nekaj dneh precej spreminja," je na to odgovoril Vovko. Da beležijo vse več sprejemov, prav tako že dobivajo klice z drugih delov države, kjer v nekaterih bolnišnicah nimajo več proste postelje na oddelku za intenzivno terapijo. Kaj bo, ko bodo vse postelje tudi na intenzivi negi zasedene, Vovko ne ve, se pa boji, da bi se lahko na ta račun povišalo število smrtnih žrtev. "Če ne bo ljudi, če ne bo opreme, bomo tem bolnikom morali reči 'ne'," je izpostavil. Kako pa je z zdravilom regeneron, ga je dovolj na zalogi? Lahko pride bolnik pravočasno do njega, če upoštevamo, da traja tri dni, da prideš na vrsto za PCR-test, še prej pa čakaš na svojega zdravnika? Da, to je logistični problem, priznava Vovko. Pri zdravilu gre sicer za protitelesa, ki niso produkcija našega lastnega telesa, zato so ta manj varna kot tista, ki jih posameznik razvije sam po cepljenju, je pojasnil. "Mislim, da moramo ločiti dve skupini ljudi, ki se še niso odločili za cepljenje," meni Vovko. Manjšina je tista, ki se je ne bo dalo prepričati v cepljenje, pri večini pa, kot ocenjuje, gre predvsem za to, da se bojijo cepiva. "Ta strah obstaja. Ampak v zadnjih mesecih imamo veliko dokazov o tem, da ta cepiva so varna, sploh v primerjavi s tem, kaj se lahko zgodi, če dobiš covid," je poudaril. Po njegovih besedah je še čas, da se cepimo. "Bolje se je srečati z virusom pripravljen," je prepričan Vovko. Kaj pa bo posvetovalna skupina po praznikih, če bo število okužb še naprej tako visoko, predlagala vladi? Se lahko že pripravimo na skorajšnji lockdown? Logarjeva odgovarja, da z že obstoječimi ukrepi še lahko spremenimo potek epidemije. "Če pa se bo pritisk na bolnišnice stopnjeval in bo ogrožen zdravstveni sistem, pa bo potrebno zapirati določene segmente družbe. Upajmo, da bo tega čim manj," je še dejala vodja posvetovalne skupine in vnovič pozvala k striktemu spoštovanju ukrepov.