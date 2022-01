Težave zaradi okužb: zaposleni v izolaciji, gostinci brez gostov

Virus je v stanovanja zaprl že več kot 140.000 prebivalcev – večina bolezen preboleva, približno 28.000 jih je v karanteni. V kritičnih poklicih, denimo v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše, kadrovsko stisko že od prejšnjega tedna rešujejo s prostovoljci. "Pestro je. Ni druge besede, zdaj se pač malo več dela tu in tam. Mi smo uradno sicer oproščeni dela v svojih osnovnih službah in v zameno za to opravljamo svojo dolžnost v okviru Civilne zaščite, ampak danes so take službe, da delo preprosto ne stoji, ne čaka in ga je treba opraviti tudi tam," pojasnjuje prostovoljec Rdečega križa Slovenije Aleš Oven.

Izolacije in karantene so močno zdesetkale tudi zaposlene v proizvodnji. Marsikje so na pomoč priskočili sodelavci iz pisarn, nekateri so morali proizvodni dan za nekaj ur skrajšati. Porast števila okuženih pa je spet močno udaril gostince. "Veliko gostinskih lokalov mora v tem trenutku prilagajati odpiralne čase ali pa začasno celo zapirati svoja vrata," opaža predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Blaž Cvar.