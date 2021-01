Po prebolelem covidu med drugim tveganje za srčni infarkt, pljučno embolijo in možgansko kap

Pomoč v bolnišnicah je začelo iskati vedno več tistih, ki so covid-19 že preboleli. Ta lahko namreč težave povzroča še več mesecev po okužbi. In nekatere so še posebej zaskrbljujoče: pogosteje lahko denimo nastajajo krvni strdki. Veliki krvni strdki lahko povzročijo nastanek srčnega infarkta, pljučne embolije ali možganske kapi tudi pri osebah, ki sicer nimajo dejavnikov tveganja. Takojšnji obisk pri zdravniku je potreben, če se nenadoma pojavi bolečina v prsnem košu, občutek težkega dihanja, pomanjkanja zraka. Podobno velja tudi, če se pojavijo hujši glavobol, mravljinčenje ali ohromitve.

Ste v dilemi, ali bi se cepili proti covidu-19? Več o varnosti cepiv in najpogostejših dilemah lahko preberete tukaj."Cepila sem se najprej zato, ker ne želim zboleti.Covid-19 je povsem nepredvidljiva bolezen– tudi blaga akutna oblika bolezni lahko pusti trajne posledice",je ob prejemu prve doze cepiva med drugim povedala infektologinjadr. Mateja Logar. Z njo smo se zato pogovarjali o tem, kakšni so doslej znani morebitni zapleti po prebolelem covidu-19.

icon-expand Infektologinja dr. Mateja Logar FOTO: Bobo

Utrujenost, kašelj, bolečine v sklepih, spominske motnje, izpadanje las, izpuščaji ... "Bolniki po prebolelem covidu-19 pogosto še nekaj tednov, nekateri pa tudi več mesecev, navajajo težave. Dolgotrajni simptomi so predvsem pogosti pri starejših in tistih, ki so imeli že pred covidom-19 hude pridružene bolezni, vendar so težave so lahko prisotne tudi pri ljudeh, ki so preboleli povsem blago akutno bolezen in so bili predhodno zdravi," opozarja Logarjeva.

Kot izpostavlja dr. Logarjeva, so pred kratkim objavili rezultate raziskave, kjer so raziskali, kakšne simptome in znake imajo ljudje, ki so pred šestimi meseci preboleli covid-19. Pridobili so rezultate za 1733 bolnikov z mediano starosti 57 let, 52 % je bilo moških. Najpogosteje so navajali mišično oslabelost (63 %) in nespečnost (26 %). Temu so sledili depresija in anksioznost (23 %) in slab rezultat šestminutnega testa hoje. Pri testih pljučne funkcije so ugotavljali slabšo difuzijsko kapaciteto, ki je bila odvisna od tega, kako huda je bila osnovna bolezen. Prav tako so po šestih mesecih na CT še vedno našli spremembe v pljučih. Pri približno 13 % se je po odpustu pojavilo ledvično odpovedovanje.

Kot našteva dr. Logarjeva, so sicer najpogostejše zabeležene težave utrujenost, zadihanost, kašelj, bolečine v sklepih, pekoče bolečine v prsih, bolečine v mišicah in glavobol, hitro utripanje srca, izguba voha in okusa, spominske motnje, težave s koncentracijo, nespečnost, kožni izpuščaji in izpadanje las. Covid-19 sicer najbolj prizadene pljuča, vendar so lahko v akutni bolezni prizadeti tudi drugi organi, kar lahko predstavlja težave tudi pri pojavu dolgotrajnih težav, pojasnjuje dr. Logarjeva.

SRCE: Spremembe na srčni mišici so lahko prisotne še več mesecev po akutni okužbi, pri nekaterih ostanejo celo trajne spremembe, ki so lahko vzrok za povečano tveganje za nastanek srčnega popuščanja v prihodnosti. ŽILE: Ob prebolevanju covidA-19 so prizadete tudi notranje stene žil in povečana je aktivacija krvnih, zaradi tega pa pogosteje nastajajo krvni strdki. Veliki krvni strdki lahko povzročijo nastanek srčnega infarkta, pljučne embolije ali možganske kapi. Manj pogosto krvni strdki zamašijo žile v drugih notranjih organih. Tromboze in embolije lahko nastanejo še po odpustu iz bolnišnice, tudi pri osebah, ki sicer nimajo dejavnikov tveganja za takšne zaplete. Trenutno še ni znano, koliko časa po preboleli okužbi ostaja povečano tveganje za nastanek krvnih strdkov. PLJUČA: Po prebolelem covidu-19 se lahko pojavijo trajne poškodbe v predelu pljučnih mešičkov z nastankom vezivnega tkiva, kar zmanjša pljučno kapaciteto in poslabša sposobnost izmenjave plinov. OSREDNJE ŽIVČEVJE: Tudi pri mladih ljudeh brez dejavnikov tveganja se po covidu-19 lahko pojavijo možganska kap, epileptični napadi ali Guillain-Barrejev sindrom (prehodna mišična ohromitev). Glede na trenutna spoznanja je preboleli covid-19 tudi dodatno tveganje za razvoj Parkinsonove bolezni in Alzheimerjeve demence.

icon-expand Bolnik s covidom-19. FOTO: AP

Na kaj morate biti pozorni, če prebolevate ali ste preboleli covid-19? Splošna navodila ob prebolevanju covida-19 in po preboleli okužbi so, da ljudje skrbijo za zadosten vnos tekočine, da tudi med boleznijo večkrat dnevno vstanejo iz postelje (če jim to zdravstveno stanje dopušča) in nekaj minut hodijo. Če to ni možno, pa naj v postelji delajo vaje za preprečevanje nastajanja krvnih strdkov. Za vse bolnike po prebolelem covidu-19 velja, da morajo biti pozorni na to, da se njihovo zdravstveno stanje izboljšuje, in da se simptomi in znaki postopoma umirjajo. Če po treh mesecih po preboleli okužbi še vedno ni popolne umiritve težav ali če se je že pred tem pojavilo poslabšanje, je potreben obisk pri zdravniku in dodatne preiskave.

Takojšnji obisk pri zdravniku pa je potreben, če se nenadoma pojavi bolečina v prsnem košu, občutek težkega dihanja, pomanjkanja zraka, ki v nekaj minutah ne minejo ali se stopnjujejo. Podobno velja tudi, če se pojavijo hujši glavobol, mravljinčenje ali ohromitve.