Zaposleni, ki ne bodo mogli delati, lahko tudi tokrat uveljavljajo višjo silo

Sprejeti ukrepi vlade namreč določajo zagotavljanje le nujnega varstva za otroke v vrtcih in učence od prvega do tretjega razreda ter omejeno delovanje javnega prevoza, kar lahko privede do nemožnosti opravljanja dela zaradi nastanka višje sile, so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Tako ukrep nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene kot ukrep nadomestila zaradi nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva in ustavitve javnega prevoza po zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 sta bila podaljšana do 30. junija.

Višjo silo lahko uveljavljajo starši ali skrbniki otrok do vključno petega razreda osnovne šole, za otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter za otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.