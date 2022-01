Analizirajo vzorce za PCR-testiranje in delajo 'do skrajnosti svojih zmožnosti'

Kaj je drugače kot v prvem valu?

Na IMI trenutno v povprečju vsak dan analizirajo od 5000 do 6000 vzorcev za PCR-testiranje. V prejšnjem tednu so zaradi povečanih potreb na posamezen dan analizirali tudi 9000 vzorcev, pred epidemijo pa so se dnevne zmogljivosti gibale okrog 1000, največ 1500 vzorcev.

V prvem valu epidemije covida-19 so bile bolnišnice praktično ustavljene, zato so lahko kader na diagnostiko koronavirusa prerazporejali z drugih delovišč. Sedaj pa delno delujejo tudi drugi bolnišnični programi, ne le zdravljenje covida-19. To za mikrobiološke laboratorije pomeni povečano število vzorcev, ki so jih analizirali že pred epidemijo, ob že tako izjemnih obremenitvah zaradi analize vzorcev za PCR-testiranje.