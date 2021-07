Zaposleni v gostinstvu in turizmu kritični do ukinitve brezplačnih testiranj

V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije ob tem opozarjajo, da se lahko za cepljenje odloči vsak sam, kar pa naj bi bilo brez prisile, groženj in pritiskov s strani oblasti in temu posledično delodajalcev. Vse odločevalce v državi pozivajo, naj spoštujejo različnost in odločitev svojih državljanov.

Delodajalce pa opominjajo, da morajo spoštovati tudi zakon o varnosti in zdravju pri delu, v katerem piše, da zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti. Za delavce, ki jih delodajalec napoti na testiranje, mora torej strošek testiranja v celoti kriti delodajalec, so opozorili.