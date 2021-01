Zaposleni v Krki vodstvu očitajo, da jih med epidemijo ni zaščitilo

Na to, da podjetje zaposlenim prepoveduje izpolnjevanje obrazca za pridobitev karantene, pa: "Mi si ukrepov nismo sami izmislili, ampak smo poslušali državne oblasti."

Gre za tako imenovano Krkino karanteno, pojasnjuje Jože Colarič , predsednik uprave in generalni direktor Krke: "Ne za tiste, ki bi morebiti bili okuženi. Takih ni nikoli bilo, taki morajo takoj domov." Gre za tiste, ki so poročali o manj rizičnih stikih. Te osebe izoliramo, malico jim dostavimo v pisarne, še dodaja.

Tudi očitek, da so okuženim delavcem naročili, da morajo v obrazcu zapisati, da so se okužili doma, zanikajo. "Jaz vam trdim, da problemov ni. So pa primeri, ko želijo narediti probleme iz kakšnih drugih – da ne rečem osebnih – koristi," pojasnjuje.

Od začetka epidemije se je s koronavirusom okužilo nekaj manj kot 15 odstotkov krkašev in krkašic, lani so zabeležili celo manj bolniških odsotnosti kot leto prej.

Krka je koronaleto zaključila rekordno. Ustvarila je milijardo in pol evrov prihodkov, dobiček ocenjujejo na okoli 286 milijonov evrov. Ob tem je nadzorni svet Colariču namenil še en šestletni mandat in bo tako na vrhu novomeške družbe ostal vse do konca leta 2027.