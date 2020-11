Zaposleni v zdravstvu: Priznajte nam, da smo se okužili na delovnem mestu

"Pojavljajo se celo pritiski in obtoževanja s strani vodstev, da zaposleni ravnajo malomarno, se neprimerno družijo ob malici, na tako imenovanih cigaretnih odmorih ali celo, da neprimerno uporabljajo osebno varovalno opremo," so sporočili iz SZSSS.

To sicer ni prvi tak poziv zdravstvenega sindikata, podobno so opozorili že prejšnjo sredo.

"Pojavljajo se celo pritiski in obtoževanja s strani vodstev, da zaposleni ravnajo malomarno, se neprimerno družijo ob malici, na tako imenovanih cigaretnih odmorih ali celo, da neprimerno uporabljajo osebno varovalno opremo," so sporočili iz SZSSS.

Kot so ponovno sporočili iz Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS) dnevno dobivajo številna opozorila zaposlenih iz zdravstvenih in socialnih zavodov, da zaposlenim, ki so zboleli za covidom-19 in obstaja velika verjetnost, da so se okužili prav na delovnem mestu, delodajalci nočejo izpolniti ustreznega obrazca, to je prijave poškodbe na delovnem mestu ter posledično priznanje 100-odstotnega nadomestila plače.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je že v mesecu aprilu 2020 v svoji okrožnici izvajalcem zapisal, da v kolikor je razlog začasne nezmožnosti za delo bolezen (konkretno covid-19), do katere je prišlo zaradi okužbe na delovnem mestu, je vzrok zavarovančeve začasne nezmožnosti za delo poškodba pri delu in ne bolezen, izpostavljajo v sindikatu. "Gre za obolenje, ki je posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela in se kot takšno šteje za poškodbo pri delu. V tem primeru je potrebna tudi ustrezna prijava poškodbe pri delu s strani delodajalca. Zavarovanec je upravičen do nadomestila v višini 100 odstotkov od osnove. Osebni zdravnik mora to na bolniškem listu opredeliti kot 'poškodba na delu'.

"Pristojna ministrstva smo že pred časom opozorili na to nesprejemljivo prakso nepriznavanja okužb na delovnem mestu zaposlenim v zdravstvu in v sociali. Ravno zato smo v okviru priprav PKP6 predlagali, da bi se to reševalo na način, kot je to veljalo spomladi in sicer, da je ves čas – od prvega dne bolniške odsotnosti iz tega naslova, to strošek proračuna RS in ne delodajalca (le tega bremeni ta strošek prvih 30 dni). Zato ponovno javno pozivamo Vlado RS in pristojne ministre, da v novem interventnem zakonu PKP7 vendarle uredi in najde ustrezno rešitev," so zapisali v SZSSS.

Drugi val epidemije je bistveno bolj in huje prizadel ravno zdravstvene in socialne zavode. Potrjeno se okužbe najbolj širijo na delovnih mestih, med najbolj ogroženo populacijo v domovih starejših. Okužbe so potrjene v več kot 85 odstotkih vseh domov za upokojence. "Zanikanje, da bi se torej zaposleni, na primer v domu starejših s potrjenimi okužbami, lahko okužili prav na delovnem mestu, je do maloštevilnega kadra, ki v teh časih resnično vlaga nadčloveške napore v obvladovanje razmer, skrajno ponižujoč," še menijo v sindikatu.

Glede na stanje v zdravstvu in zlasti sociali, ko zaposleni dobesedno pregorevajo, se neumorno trudijo, je tovrstno »varčevanje« delodajalcev nesprejemljivo!