Zaposlenim, ki so bili v rizičnem stiku, bo potrdila izdajala medicina dela

Včeraj smo poročali, da se je na nas obrnil bralec, ki se je znašel v začaranem krogu rizičnih stikov in (ne)odrejanja karanten. Bolezen covid-19 so potrdili pri njegovi partnerki – njej je bila odrejena karantena oziroma bolniški stalež, sam pa je dobil le navodila, da mora biti v 10-dnevni karanteni, ne pa tudi izdane odločbe o karanteni. Da naj ostane doma, mu je svetoval tudi delodajalec, a pri tem od njega zahteval vsaj nekakšno potrdilo, da mora biti v samoizolaciji. Ker ga ni imel, je moral koristiti dopust.

Takšnih primerov, tako s strani delodajalcev, kot zaposlenih, je bilo še kar nekaj. Pristojna ministrstva in službe so, kot kaže, poiskale rešitev – za takšne rizične stike bo potrdila izdaja medicina dela.

Kot so STA danes povedali na ministrstvih za delo in za zdravje, se protokol še usklajuje, ker še niso rešena vsa vprašanja, ki so povezana z nezmožnostjo odpravljanja dela zaradi stika z okuženo osebo.

Predvideno naj bi bilo, da bo delavec o stiku z okuženo osebo obvestil delodajalca in če ta delavcu, npr. zaradi specifike dela, ne bo mogel urediti dela od doma, bo lahko stopil v stik z zdravnikom specialistom medicine dela, s katerim ima sklenjeno pogodbo, in za delavca dobil potrdilo, s katerim bo pri zavodu za zaposlovanje uveljavljal povračilo nadomestila plače za tega delavca (kot ga je doslej lahko za odrejeno karanteno), so STA povedali na ministrstvu za zdravje.