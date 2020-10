Zaprli so se hoteli, lepotni saloni, bazeni, avtopralnice ... Kaj ostaja odprto?

Svoja vrata so morali do nadaljnjega zapreti vsi lepotni saloni.

Z novim odlokom so začasno zaprti nastanitveni obrati, pri čemer velja nekaj izjem, denimo za profesionalne športne ekipe ali predstavnike tujih diplomatskih misij. Vrata so morali zapreti igralnice, gostinski obrati, frizerski in kozmetični saloni, centri dobrega počutja, bazeni, kinematografi, kulturne ustanove, fitnescentri, avtopralnice in podobno.

Kaj še obratuje?

Odprte lahko ostanejo prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne ter prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, drogerije, tržnice, prodajalne s hrano za živali, prodajalne s programom za vrt in kmetijstvo, drevesnice in vrtnarije, cvetličarne, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, servisne delavnice za motorna vozila in kolesa, prodajalne z večinoma gradbeno-inštalaterskim materialom, banke, zavarovalnice, pošte, dostavne službe, trafike in kioski.