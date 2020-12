Na mizi naj bi bil predlog o popolnem zaprtju države med prazniki

Kot je na dopoldanski novinarski konferenci dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek , se pri sprejemanju ukrepov zgledujemo tudi po drugih evropskih državah, natančneje po Nemčiji. No, Nemčija s sredo začenja s 'trdim lockdownom', medtem ko mi s torkom začasno sproščamo ukrepe, in sicer do vključno 23. decembra. To med drugim pomeni odprtje frizerskih in kozmetičnih salonov, pa trgovin z oblačili in obutvijo v štirih statističnih regijah z ugodnejšo (a ne ugodno) epidemiološko sliko, torej na Gorenjskem, v Osrednjeslovenski, Goriški in Obalno-kraški regiji. Za prebivalce teh regij bo odpravljena tudi omejitev gibanja med občinami, a le ob uporabi aplikacije #OstaniZdrav.

Po naših neuradnih informacijah pa naj bi pristojni pripravili predlog, ki predvideva popolno zaprtje države po 24. decembru, in sicer do 4. januarja 2021. To pomeni, da bi delovale samo zdravstvene ustanove, lekarne ter trgovine z živili, izdali pa bi tudi priporočilo ali odredbo, da zaposleni v tem času odidejo na kolektivni dopust. Predlog še ne pomeni, da ga bodo v četrtek na vladi tudi sprejeli oziroma da bo sprejet v tako strogi obliki.

Nemčija se je sicer odločila za trši lockdown, ki bo v veljavi od 16. decembra do 10. januarja. To pomeni, da bodo zaprli šole in vrtce, ki so bili do zdaj odprti, starši pa bodo dobili plačan dopust, če ne bodo imeli varstva za vrtčevske otroke. Odprte bodo le živilske trgovine, lekarne in banke. Svoja vrata bodo morali zapreti tudi do zdaj zaprti frizerski saloni, verski obredi bodo dovoljeni le ob upoštevanju strogih zaščitnih ukrepov, prepovedano pa bo petje.

Vse delodajalce je kanclerka Angela Merkelpozvala, naj omogočijo zaposlenim delo od doma. Prepovedano bo uživanje alkohola v javnosti, prav tako bo prepovedana prodaja pirotehničnih izdelkov pred novim letom, je še napovedala. Med 24. in 26. decembrom pa bodo dovolili združevanje petih oseb (otroci, mlajši od 14 let, ne spadajo v to kvoto) v najožjem družinskem krogu.