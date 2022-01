Zaprtje kitajskega mesta in pomanjkanje hrane prebivalce 'vrnila v čas primitivne družbe'

Na Kitajskem se je po odkritju treh primerov okužbe z novim koronavirusom zaprlo še eno mesto. Več kot milijon ljudi mora tako ostati doma, medtem pa so svoja vrata morale zapreti tudi šole, ustavljen je javni prevoz, za prebivalce pa velja tudi prepoved javnega zbiranja. Trgovine lahko medtem zagotavljajo le osnovne potrebščine. Podobne ukrepe je po potrditvi 127 okužb sprejelo tudi mesto Šjan. Tamkajšnji prebivalci so se zaradi pomanjkanja hrane zatekli celo k izmenjavi zalog.

Po treh potrjenih asimptomatskih okužbah z novim koronavirusom je stroge ukrepe za zajezitev njegovega širjenja sprejelo še eno kitajsko mesto, Judžou. Da bi preprečili širjenje virusa, so za mesto razglasili popolno zaprtje, zaradi česar morajo prebivalci do nadaljnjega ostati v svojih domovih, prepovedano je javno zbiranje, zaprte pa so tako trgovine kot tudi šole. Poleg tega je prekinjen javni promet, prebivalcem pa je onemogočeno celo prehajanje med določenimi predeli mesta, poročajo tuji mediji. Ukrepi zajemajo tudi zaprtje nakupovalnih središč, muzejev in turističnih znamenitosti.

Podobne izredne ukrepe je že sprejelo mesto Šjan, v katerem so zabeležili 127 okužb z novim koronavirusom. To starodavno mesto, ki je bilo nekoč priljubljena turistična točka, je novo leto pozdravilo z zapuščenimi ulicami, zaprtimi trgovinami in stanovanjskimi kompleksi ter praznim letališčem. Zaprtje mesta namreč traja že skoraj dva tedna. Številni prebivalci se zaradi zaprtja in ukrepov v tem času soočajo s pomanjkanjem živil, zato so se zatekli k izmenjavi zalog. Okoli 13 milijonov ljudi je namreč v karanteni že od 23. decembra in zato niso mogli dopolniti zalog. Meščani si med seboj izmenjujejo zaloge hrane, zanjo pa ponujajo celo tehnološke naprave, cigarete, čistila in druge stvari.

