Zaprtje lokalov na Goriškem in Primorsko-notranjskem, nove omejitve za šport

Z današnjim dnem ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa začenjajo veljati še v dveh statističnih regijah, goriški in primorsko-notranjski. Tudi tam je obvezno nošenje maske zunaj, zaprti so gostinski lokali. Vlada je dodatno omejila športna tekmovanja in dejavnosti ter omilila ukrep za frizerske salone v rdečih regijah.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Da sta mejo 140 okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev v 14-dnevnem obdobju presegli tudi goriška in primorsko-notranjska statistična regija, je NIJZ na svoji spletni strani objavil že v ponedeljek, a do torkove objave v uradnem listu to ni imelo učinka v ukrepih, ki so z vladnimi odloki predpisani za rdeče regije. Teh je zdaj 11 od 12 statističnih regij v državi, na oranžnem seznamu je le še obalno-kraška regija.

icon-expand Tudi na Goriškem in Primorsko-notranjskem "ni nič več odprtega". FOTO: POP TV

V rdečih regijah je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih. Poleg tega je prepovedano opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih. Lahko pa še naprej deluje gostinstvo za osebni prevzem ali dostavo. Prav tako lahko gostinsko dejavnost za svoje goste opravljajo nastanitveni obrati.

V torek zvečer je vlada sklenila, da je v kolektivnih športnih panogah dovoljeno izvajanje tekmovanj v najvišji ravni, v individualnih športnih panogah pa velikih domačih in mednarodnih športnih prireditev brez gledalcev. Športna vadba je po novem dovoljena športnikom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu. Vlada je določila tudi, da lahko tudi v rdečih regijah frizerski in kozmetični saloni sprejmejo eno stranko na 20 kvadratnih metrov. Do zdaj je veljalo, da lahko imajo v teh regijah frizerji in kozmetiki v poslovnem prostoru zgolj eno stranko. Vsi ukrepi, ki jih je vlada sprejela v torek zvečer, bodo stopili v veljavo po objavi v uradnem listu, predvidoma torej v četrtek.