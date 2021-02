Zaradi cepljenja med sredo in petkom spremenjen termin množičnega testiranja

Zdravstveni dom Ljubljana je zaradi cepljenja starostnikov z drugim odmerkom v prihodnjih dneh nekoliko prilagodil termin testiranja s hitrimi antigenskimi testi na Gospodarskem razstavišču. To bo med sredo (3. 2.) in petkom (5. 2.) potekalo od 12. do 15. ure.

Jutri pa bo testiranje potekalo po ustaljenem urniku, in sicer od 11. do 15. ure s sprejemom do 13.30. Danes na omenjeni lokaciji poteka testiranje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, zato se testiranje za splošno populacijo ne izvaja.