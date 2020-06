Zaradi covid-19 umrlo že več kot pol milijona ljudi: 'Cepivo ne bo dovolj'

Zanikanje realnosti je ujelo ustanovitelja gibanja proti ukrepom proti pandemiji iz Marylanda Toma Waltersa , ki je aprila in maja pa vse do konca tedna vodil proteste za odpiranje ekonomije. Na testu za novi koronavirus v ambulanti, kamor je prišel bolan, je imel pozitiven test. "Po mesecih brez maske na zborovanjih, v cerkvah in drugje, sem sedaj pristal tule. Zanimivo kako muhasta je ta zadeva," je dejal Walter po poročanju Washington Posta.

Rekord New Yorka po številu okuženih (doslej 392.000) in mrtvih (doslej 31.400) bo težko presegla katerakoli druga zvezna država v ZDA, vendar ga zadnje tedne dohitevajo. New York je v soboto namreč poročal o le petih smrtnih žrtvah, dan prej o 13 in podobno tudi zadnji teden dni potem, ko je aprila tam umiralo po 800 ljudi na dan. Za covidom-19 se sedaj zdravi manj kot 900 ljudi, aprila pa se jih je po 18.000 na dan.

Arizona je včeraj poročala o 3858 novih okužbah, s čimer se je skupno število povzpelo čez 74.000, umrlo pa je 1588 ljudi. Georgia, kjer so ukrepe proti pandemiji začeli odpravljati že konec aprila, je poročala o 2200 novih primerih, skupno 77.000 in skoraj 2800 mrtvih. Guverner Arkansasa Asa Hutchinson , kjer je 19.300 okuženih in 259 mrtvih je dejal, da ljudem priporoča zaščitne maske, ukazal pa jih ne bo.

Razmere so vse slabše v Kaliforniji, ki je spomladi pandemijo uspešno obvladovala, sedaj pa primeri naraščajo. Guverner Gavin Newsom je sedmim okrožjem države, med njimi Los Angelesu, ukazal nošenje zaščitnih mask v javnosti, ker primeri hitro naraščajo. Osmim drugim okrožjem je to priporočil. V Kaliforniji se je doslej z novim koronavirusom okužilo 211.000 ljudi, umrlo pa jih je več kot 5900.

Dr. Anthony Fauci pravi, da bo zadovoljen že s cepivom, ki bo učinkovito med 70-75 odstotki, po drugi strani pa to pomeni, da cepivo ne bo dovolj. Ne le zato, ker ne bo 100-odstotno učinkovito, ampak ker se v ZDA soočajo z velikim številom nasprotnikov cepljenja in podpornikov najrazličnejših teorij zarote v zvezi s cepivi, kar po Faucijevih besedah pomeni, da ne bodo vzpostavljeni pogoji, ko bi lahko dosegli čredno imunost.

Na znani plaži Copacabana v Riu de Janeiru je vojaška policija uporabila gumijevke proti okoli 200 protestnikom, ki so nosili slogane Ustavite Bolsonara ter protestirali proti rasizmu in za pravice skupnosti LGBTI. Na nasilje policije so se odzvali tudi številni ljudje, ki so z balkonov pozivali Bolsonara k odstopu.

Nov izbruh v Avstraliji

V drugi najbolj naseljeni avstralski zvezni državi Viktorija pa medtem razmišljajo o vnovični uvedbi pravil socialnega distanciranja, potem ko so danes poročali o največjem dnevnem številu novih okužb z novim koronavirusom v več kot dveh mesecih. Potrdili so 75 primerov okužbe, kar je največ v enem dnevu v državi od 11. aprila.

Naraščanje števila okužb krepi bojazni pred drugim valom epidemije novega koronavirusa po več tednih, ko so poročali o manj kot 20 okužbah na dan.

V desetih predmestjih Melbourna, kjer so žarišča okužb, so minuli teden v mobilnih enotah začeli izvajati teste prebivalcev. Ker nekateri zavračajo teste, so začeli izvajati manj invazivne teste sline.

Viktorija, kjer živi šest milijonov ljudi, je maja začela odpravljati stroge ukrepe, ki jih je uvedla mesec prej v prizadevanjih za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Med drugim so takrat zaprli šole in prepovedali športne prireditve, restavracije in lokali pa so lahko nudili hrano in pijačo le za s seboj. Večino ukrepov naj bi odpravila do konca julija.

Ti in drugi ukrepi so se pokazali kot uspešni, a so pomenili velik udarec za gospodarstvo, ki je pred prvo recesijo v treh desetletjih, medtem ko je brezposelnost - 7,1-odstotna - najvišja v zadnjih 19 letih. Avstralski premier Scott Morrison zato zvezne države poziva k nadaljevanju rahljanja ukrepov, saj da morajo oživiti gospodarstvo. Izključil je tudi možnost podaljšanje več deset milijardnega sistema nadomestil plač po predvidenem izteku konec septembra.

Stroga karantena v okolici Pekinga

Na Kitajskem so v preteklem dnevu potrdili 12 novih okužb z novim koronavirusom, medtem ko so jih dan prej 17.

Nacionalna komisija za zdravje je sporočila, da je med novimi okužbami pet uvoženih iz tujine. Dan prej so zabeležili tri takšne primere. Vseh sedem lokalnih prenosov virusa so zabeležili v Pekingu.

Oblasti v kitajski prestolnici so v okviru prizadevanj za zajezitev izbruha, ki se je pojavil na tržnici Xinfadi, do nedelje opoldne testirale približno tretjino od več kot 20 milijonov prebivalcev. Od prvega primera na tržnici 11. junija je bilo na testiranju pozitivnih 311 ljudi.

Pozorni ostajajo tudi v okrožjih v okolici Pekinga. V okrožju Anxin približno 150 kilometrov od prestolnice so v soboto uvedli strogo karanteno za skoraj pol milijona ljudi. Oblasti so prebivalcem odredile, naj ostanejo doma, pri čemer so opozorile, da je epidemiološka situacija izjemno resna.

Nacionalna komisija za zdravje je poročala tudi o šestih asimptomatskih primerih. Na Kitajskem so sicer do zdaj potrdili 83.512 primerov okužbe z novim koronavirusom, število mrtvih ostaja pri 4634, poročajo tuje tiskovne agencije.