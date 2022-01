Odsotnih vse več zdravstvenih delavcev, UKC Ljubljana prehaja v 3. fazo organizacije dela

S porastom števila okuženih z novim koronavirusom se soočajo tudi v številnih zdravstvenih zavodih. Kadrovske težave zaradi okužb med zaposlenimi oz. odsotnosti, ki je posledica visokorizičnega stika, je opisala že vodja koordinacije in organizacije Cepilnega centra ZD Ljubljana Simona Repar Bornšek , ki je danes opisala in predstavila jutrišnji začetek nove cepilne akcije. Da bi zagotovili nemoteno oskrbo bolnikov, sodelujejo s koncesionarji, težave pa rešujejo tudi s pogodbenimi izvajalci, kot so upokojeni zdravniki in medicinske sestre.

'Zaposleni, ki so bili v tveganem stiku in nimajo znakov bolezni, ne bodo avtomatično v karanteni.'

Podobne težave pestijo tudi naš največji klinični center. Po tem ko so že včeraj poročali o večjem številu odsotnih zaposlenih, ki so zaradi covida-19 v bolniškem staležu ali pa so v karanteni zaradi rizičnega stika, se je številka danes še povečala. "Zaradi covida je danes v UKC Ljubljana odsotnih 342 zaposlenih, 145 več kot včeraj," so sporočili s kliničnega centra.

"Zaradi nemotene oskrbe bolnikov smo zdaj v 3. fazi organizacije dela. Zaposleni, ki so bili v tveganem stiku in nimajo znakov bolezni, ne bodo avtomatično v karanteni, delali bodo pod določenimi pogoji," so še dodali. V ljubljanskem UKC je sicer skupaj zaposlenih 8498 oseb.